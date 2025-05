România fotbalistică are tendința de a fugi de realitate. De fapt, acceptăm realitatea, abia după ce primim o „palmă“ zdravănă sau atunci când totul devine irelevant.

Anul trecut, exagerările au curs după participarea tricolorilor, la Euro 2024, competiție în care echipa națională a câștigat un meci din patru! Dacă acum am răsfoi arhiva de anul trecut, cu reacțiile de după turneul final din Germania, poate că am realiza mai bine cât am „umflat“ un parcurs care poate fi catalogat oricum, numai extraordinar nu!

„Am avut noroc că n-am luat 6-0 de la Belgia și Olanda“

Acum, Mircea Lucescu (79 de ani), omul care nu prea a fost încântat de ce a arătat România la Euro 2024 nici anul trecut, a ținut să evidențieze faptul că degeaba ne-am umflat în pene după turneul final din Germania.

Invitat la podcastul Top Level, realizat de jurnaliștii Dan Udrea și Cătălin Țepelin, pentru Golazo, selecționerul a insistat că, după ce l-a înlocuit pe Edward Iordănescu, a avut foarte mult de lucru. Pentru că a trebuit să îmbunătățească din temelii un joc al naționalei cu multe carențe.

Mai mult decât atât, „Il Luce“ a insistat că, la Euro 2024, doar norocul ne-a salvat de niște înfrângeri umilitoare în meciurile cu Belgia (1-2) și cu Olanda (0-3).

„Obiectivul este să fac echipa asta să joace mai bine decât a jucat. Că nu m-am simțit bine în tribună când vedeam că adversarii aveau șapte, opt ocazii de gol. La Euro puteam pierde și cu 6-0 la meciurile alea cu Belgia și cu Olanda. Atâtea ocazii au fost, dar am avut un portar extraordinar. Acum, Bosnia a ajuns să tragă o singură dată la poartă. Cu noi jucând, nu apărându-ne! Nu făcând 20 de pase lungi la întâmplare“, a declarat Mircea Lucescu.

„Am câștigat un singur meci. Ăsta e adevărul“

Mai departe, selecționerul a spus că lumea s-a cam entuziasmat degeaba cu rezultatele pe care le-a avut naționala lui Edward Iordănescu.

„Eu n-am atacat pe nimeni, am spus un adevăr. În ultimul an (n.r. – cu Edward Iordănescu selecționer), din opt meciuri am câștigat unul singur, cu Ucraina. Ăsta e adevărul! Nu ne putem ascunde. Vrem să mergem mai departe. Noi, la Campionatul European, am avut 3,3, asta era media. După 3 pase, noi pierdem mingea. Ca medie, că erau poate și faze cu 7 pase. Am trecut la Liga Națiunilor la 5, medie de aproape 5. Și acum văd că am ajuns la 7“, a spus Lucescu.

„O mare, mare greșeală“

În mod cert, această tiradă a lui Mircea Lucescu va fi urmată de o replică a lui Edward Iordănescu, una kilometrică, pe rețelele de socializare. Actualul selecționer a insistat însă că predecesorul său n-are dreptul de a se supăra, după ce va citi analiza sa.

„E treaba lui (n.r. – a lui Edward Iordănescu, dacă se va supăra). El a făcut tot ce a fost posibil. Dintr-un grup de jucători pe care l-a adus la un nivel de omogenitate emoțională, de prietenie, de angajament … A fost extraordinar ce-a făcut. Dar eu mă gândesc cum să-i conving pe jucători ăștia să nu rămână la nivelul ăla. Să le spun că trebuie să paseze mai mult. Dacă cineva încearcă să transforme asta în reproșuri făcute celor de dinainte, e o mare greșeală. O mare greșeală. Că nu asta e problema! Ce am obținut a fost extraordinar. De acum încolo e despre ce putem face mai departe“, a adăugat selecționerul României.