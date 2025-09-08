În timp ce tricolorii au suferit o lovitură în orgoliu din partea Canadei, îi prindem pe ciprioți într-un moment bun, într-un progres evident început odată cu venirea pe banca tehnică a lui Apostolos Mantzios (53 de ani).

Factorul Mantzios: de la 0-4 cu Kosovo acasă, la 0-1 în Austria

Una dintre cele mai ineficiente naționale în preliminariile Mondiale, Cipru a terminat campania de calificare pentru EURO 2024 cu opt înfrângeri din opt meciuri și golaveraj 3-28, iar lucrurile nu s-au îmbunătățit nici în Liga Națiunilor, unde a câștigat doar meciurile cu modesta Lituania. După 1-4 pe Arena Națională în noiembrie anul trecut, factorii de decizie din fotbalul cipriot au apelat la Apostolos Mantzios, un grec în vârstă de 53 de ani care a făcut carieră la echipe de elalonul doi din țara natală și care a avut un impact instant.

Început cu un 2-0 contra San Marino, mandatul s-a conturat odată cu prestația din Bosnia și Herzegovina (1-2), meci în care ciprioții au făcut o primă repriză excelentă (1-1) și și-au creat multe ocazii de gol, desprinzându-se de fotbalul depășit propus de fostul selecționer Sofronis Avgousti.

Meciului bun din Bosnia i-a urmat o înfrângere cu 2-0 pe Arena Națională, dar marele test trecut de Mantzios a venit în Austria, unde echipa sa s-a comportat lăudabil și a pierdut doar cu 1-0 un meci pe care-l începea din postura de victimă sigură. În aproape un an de mandat, selecționerul grec a reușit să parcurgă drumul de la 0-4 acasă cu Kosovo la un neașteptat 0-1 contra forței grupei de calificare.

