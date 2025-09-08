În timp ce tricolorii au suferit o lovitură în orgoliu din partea Canadei, îi prindem pe ciprioți într-un moment bun, într-un progres evident început odată cu venirea pe banca tehnică a lui Apostolos Mantzios (53 de ani).
Factorul Mantzios: de la 0-4 cu Kosovo acasă, la 0-1 în Austria
Una dintre cele mai ineficiente naționale în preliminariile Mondiale, Cipru a terminat campania de calificare pentru EURO 2024 cu opt înfrângeri din opt meciuri și golaveraj 3-28, iar lucrurile nu s-au îmbunătățit nici în Liga Națiunilor, unde a câștigat doar meciurile cu modesta Lituania. După 1-4 pe Arena Națională în noiembrie anul trecut, factorii de decizie din fotbalul cipriot au apelat la Apostolos Mantzios, un grec în vârstă de 53 de ani care a făcut carieră la echipe de elalonul doi din țara natală și care a avut un impact instant.
Început cu un 2-0 contra San Marino, mandatul s-a conturat odată cu prestația din Bosnia și Herzegovina (1-2), meci în care ciprioții au făcut o primă repriză excelentă (1-1) și și-au creat multe ocazii de gol, desprinzându-se de fotbalul depășit propus de fostul selecționer Sofronis Avgousti.
Meciului bun din Bosnia i-a urmat o înfrângere cu 2-0 pe Arena Națională, dar marele test trecut de Mantzios a venit în Austria, unde echipa sa s-a comportat lăudabil și a pierdut doar cu 1-0 un meci pe care-l începea din postura de victimă sigură. În aproape un an de mandat, selecționerul grec a reușit să parcurgă drumul de la 0-4 acasă cu Kosovo la un neașteptat 0-1 contra forței grupei de calificare.
Mai organizați, mai periculoși
Nici potenți fizic și nici tehnici. Așa au fost descriși ciprioții de-a lungul istoriei în care victoriile au venit rar și înfrângerile la scor au fost la ordinea zilei. În 2025, an în care Cipru trimite o echipă, Pafos, în grupa de Liga Campionilor, s-au schimbat atât mentalitatea, cât și modul în care ciprioții se raportează la jocul de fotbal.
Grație unei organizări de joc superioară ultimilor ani, naționala Ciprului a ieșit din bezna fotbalistică în care s-a zbătut și a făcut-o știind să profite la maximum de puținele atuuri pe care le poate avea în fața adversarilor superiori. În Austria, adversarii de marți seară au trimis nu mai puțin de 16 șuturi spre poarta adversă (zece ale austriecilor), cinci pe poartă (trei ale austriecilor) și au lovit bara. Statistici impresionante pentru o echipă de talia celei conduse de Mantzios, cu mențiunea că cifrele bune ofensive au fost obținute cu doar 29 de procente în dreptul posesiei.
Cipru a încetat să mai fie ciuca bătăilor
Un alt detaliu de remarcat în evoluția naționalei din Cipru în ultimul an e legat de numărul mic de goluri primite. Ciprioții au o serie de patru partide oficiale în care nu au încasat mai mult de două goluri (plus un 2-2 cu Bulgaria într-un meci amical), performanță pe care au mai atins-o în preliminariile pentru Cupele Mondiale din 1994 și 2006.
Schimbarea în bine, venită în condițiile în care Mantzios nu a revoluționat lotul de jucători, e scoasă în evidență de modul în care ciprioții s-au comportat contra echipelor cu șanse la calificare. Au încasat cel mult două goluri de la România, Bosnia și Austria, în contextul în care în ultimele două campanii toate formațiile mai bine cotate au înscris de la trei goluri în sus: 1-4 / 0-3 cu România, 0-3 / 0-4 cu Kosovo în Liga Națiunilor, respectiv 1-3 / 0-6 cu Spania, 1-3 / 0-4 cu Norvegia și 0-3 / 0-3 cu Scoția în preliminariile pentru Europeanul german din 2024.