România, mare cu cei mici. Cam așa se poate descrie acest al doilea mandat al lui Mircea Lucescu (80 de ani), la echipa națională.

Explicația e simplă. Cât timp tricolorii au fost în campania din Liga C a Națiunilor, într-o grupă cu Kosovo, Cipru și Lituania, am defilat! 6 victorii din 6 și promovarea în Liga B. Cum au început preliminariile Mondialului din 2026 și am dat de niște echipe un pic mai răsărite, distracția s-a terminat. Încă de la bun început, în condițiile în care Bosnia, într-o situație catastrofală, ne-a bătut chiar la București, pe Arena Națională: 1-0!

Acum, și amicalul cu „hocheiștii“ din Canada ne-a arătat unde suntem. Pornind de aici, analiștii de la Football Meets Data, cea mai mare platformă dedicată statisticilor din fotbalul internațional, tocmai au făcut o serie de previziuni sumbre pentru naționala României.

România, în grupa H? 66% în afara primelor două locuri

În primul rând, sursa citată a indicat că, la cum stau lucrurile, România are șanse de 66% la o clasare în afara primelor două locuri, în grupa H a preliminariilor CM 2026. Dintre naționalele care și-au câștigat grupele din Liga Națiunilor doar Macedonia de Nord (72%), Irlanda de Nord (78%), Moldova și San Marino (100%) stau mai rău decât noi, la acest capitol!

Consolarea noastră e că, potrivit Football Meets Data, avem șanse de 99,8%, să mergem în play-off-ul CM 2026 pe ruta Nations League. E singura veste bună! Pentru că, mai departe, în simulările Football Meets Data, dăm de o echipă grea de tot, în play-off. În deplasare!

Concret, scenariile cele mai des întâlnite indică unul din următoarele meciuri:

*Italia – România

*Turcia – România

*Ucraina – România

Doar în eventualitatea în care am câștiga acest prim baraj, în deplasare, într-o singură manșă, vom ajunge la play-off-ul decisiv pentru Cupa Mondială din 2026. Pe care e posibil să-l găzduim, la București, dacă vom avea noroc la tragerea la sorți pentru această fază.

