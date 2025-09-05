FOTO România - Canada 0-3 | ”Nada” cu Canada! ”Tricolorii” pierd la scor de neprezentare pe Arena Națională

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Naționala României a fost învinsă cu 0-3 de Canada, într-un meci amical care a avut loc pe Arena Națională.

Canada a deschis scorul în minutul 11 prin vedeta Jonathan David, care a marcat cu o lovitură de cap. 

Al doilea gol marcat de oaspeți a venit după o gafa a lui Horațiu Moldovan de care a profitat Ali Ahmed. 

Canadienii au închis tabela la 0-3, după reușita lui Niko Sigur, venite în urma unui atac ce a făcut „șah-mat” apărarea naționalei României.

România - Canada 0-3 (David J. 11', Ahmed A. 22', Sigur N. 77'), LIVE TEXT pe Sport.ro

Min. 90+3: Final de meci!

Min. 90+2: Ocazie mare pentru Canada! Oaspeții l-au pus la încercare pe Moldovan, iar portarul naționalei a respins.

Min. 84: O nouă schimbare în echipa României! Andrei Rațiu a fost înlocuit cu Deian Sorescu.

Min. 77: GOL Canada! Niko Sigur a marcat în urma unei combinații excelente din prima a canadienilor.

Min. 74: Mircea Lucescu mai face două schimbări! În teren intră Miculescu și Mitriță și ies Drăguș și Man.

Min. 73: Ocazie pentru România! Răzvan Marin a trimis peste poartă din afara careului.

Min. 69: Ocazie mare pentru România! Dennis Man a centrat în careu, iar Drăguș a reluat spectaculos cu călcâiul, dar execuția sa a fost parată de portarul advers.

Min. 63: Ocazie mare pentru România! Denis Drăguș a primit într-o poziție perfectă, dar atacantul naționalei a trimis puțin pe lângă poartă.

Min. 60: Mircea Lucescu face trei schimbări în echipa României! Au ieșit Stanciu, Burcă și Bancu și au intratTănase, Popescu și Chipciu.

Min. 57: Ocazie pentru România! Dennis Man a trimis în careu, dar șutul lui Bancu din prima a fost peste poartă.

Min. 55: Ocazie pentru Canada! Buchanan a trimis un șut de la mare distanță, dar Moldova a parat.

Min. 46: A început repriza a doua!

Min. 45+3: Final de primă repriză!

Min. 37: Ocazie mare pentru Canada! Eustaquio a trimis un șut bun din afara careului, dar Horațiu Moldovan a fost la post și a respins excelent în lateral.

Min. 34: Ocazie mare pentru România! Nicolae Stanciu a trimis un șut în forță din prima, dar portarul Crepeau a parat și mingea a șters bara.

Min. 32: Ocazie pentru România! Nicușor Stanciu a trimis un șut din afara careului, dar execuția sa a trecut peste poarta canadienilor.

Min. 22: GOL Canada! Horațiu Moldovan a gafat incredibil și i-a oferit un cadou lui Ahmed, care a profitat și a făcut 2-0.

Min. 16: Ocazie pentru Canada! Oluwaseyi a trimis un șut din afara careului, dar execuția atacantului a fost reținută de Moldovan.

Min. 11: GOL Canada! Ahmed a centrat perfect în careu, iar Jonathan David a deschis scorul cu o lovitură de cap.

Min. 6: Ocazie pentru România! Alex Dobre a centrat precis în careu, dar lovitura de cap a lui Denis Drăguș s-a scurs pe lângă poartă.

Min. 1: A început partida!

Echipele de start:

  • România: Moldovan - Rațiu, Ghiță, Burcă, Bancu - M. Marin. R. Marin, Stanciu - Man, Drăguș, Dobre
  • Rezerve: Târnovanu, Sava - M. Popescu, Racovițan, Șut, Screciu, Miculescu, Tănase, Olaru, Mitriță, Sorescu, Chipciu, Baiaram
  • Canada: Crepeau - Sigur, Cornelius, De Fougerolles, Laryea - Buchanan, Kone, Eustaquio, Ahmed - David, Oluwaseyi
  • Rezerve: St. Clair, Hibbert, Marshall-Rutty, Bassong, Knight-Lebel, Waterman, Choineiere, Blair, Hoillet, Saliba, Nelsin, P.David

___________________________________________________________________________________________________

Naționala României întâlnește reprezentativa Canadei vineri seară, de la ora 21:00, într-un meci amical organizat pe Arena Națională, cu câteva zile înainte de revenirea tricolorilor în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

Selecționata lui Mircea Lucescu o întâlnește marți, 9 septembrie, de la ora 21:45, pe Cipru și are ocazia, prin confruntarea cu Canada, să se ”încălzească” pentru duelul din preliminariile turneului final care va avea loc în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

Recomandări FRF înainte de România - Canada

Federația Română de Fotbal a emis un comunicat prin care a oferit suporterilor un ghid pentru a avea o experiență cât mai plăcută atât în timpul meciului, cât și înaintea partidei cu Canada. 

Pentru evitarea aglomerației și fluidizarea accesului, se recomandă următorul program de sosire, scrie FRF.

  • 18:00 – 19:00: Inelul 1 – toate tribunele
  • 19:00 – 20:00: Inelul 2 – toate tribunele
  • 20:00 – 20:15: Inelul 3 – toate tribunele
  • 20:00 – 20:30: Bilete VIP și Loje

”În contextul restricțiilor de circulație aprobate de Primăria Municipiului București în zona Arenei Naționale, FRF recomandă suporterilor să ajungă din timp pentru a evita ambuteiajele și întârzierile”, se mai arată în comunicat.

Lotul României pentru meciurile cu Canada și Cipru

PORTARI: Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

MIJLOCAȘI: Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);

ATACANȚI: Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).

