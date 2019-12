Declaratie savuroasa a lui Radoi: "Si eu m-am imbatat. Cum sa nu?" Ce spune selectionerul despre revenirea lui Tamas la nationala

Gabi Tamas traverseaza o forma buna si Radoi a vorbit despre posibilitatea revenirii fundasului la echipa nationala.

Romania va intalni Islanda in semfinalele play-off-ului pentru Euro 2020. Gabi Tamas are un sezon bun si este in vederile selectionerului pentru o posibila convocare.

Radoi si Tamas nu au avut o colaborare prea placuta in perioada in care actualul selectioner era antrenorul FCSB. Atunci, Tamas a plecat de la echipa dupa mai multe neintelegeri cu Radoi. Ambii au trecut peste acel episod si sunt gata pentru o noua colaborare, care sa fie in avantajul echipei nationale.

Radoi i-a luat apararea lui Tamas

"Eu nu sunt un tip care sa tin dusmanie. Nu as fi putut sa tin pentru ca nici eu nu am vorbit foarte frumos de el. Deci a fost un schimb de replici. Si doi la mana, ne-am intalnit chiar la meciul cu Suedia in tribuna si am fost de acord ca atat eu, cat si el am exagerat.

Plus ca ne leaga o prietenie, am fost colegi atatia ani la echipa nationala. Mai departe, acum sunt antrenor si nu as putea sa tin ranchiuna unui jucator care poate fi util echipei nationale. Asta inseamna ca nu-mi vreau nici mie binele.

Mie mi-e greu sa cred ca un fotbalist care a baut un pahar, n-a ajuns sa bea o sticla si sa se ameteasca. E si cazul meu. Si eu m-am ametit, si eu m-am imbatat. Cum sa nu? N-am fost usa de biserica, asa cum n-am fost crescut nici pe balcon sau in camara. Eram mai rebel. Asa am fost", a spus Radoi pentru ProSport.

Tamas, despre nationala si episodul cu Radoi

Fundasul Astrei spunea ca s-ar intoarce oricand la echipa nationala, care este de nerefuzat:

"Eu nu m-am lasat niciodata. Cand am fost chemat am zis DA si sanatate! N-ai cum sa refuzi echipa nationala. Mie mi-a palcut de el cand a fost la Steaua...pacat ca nu a mers. Acum a venit Mirel la echipa nationala, sa puna biciul pe ei! Sa dea militaria jos din pod si sa-i invete pe astia cum era pe vremuri, cand ne tremura glasul, ziceam: <saru-mana nea> Piti!", spunea Tamas la finalul lunii noiembrie.