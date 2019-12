"Merg mai departe, cu mana la inima, pentru Romania!" Contra, scrisoare deschisa adresata suporterilor nationalei: mesajul pentru Mirel Radoi

Cosmin Contra a avut un mesaj sincer si emotionant pentru suporterii echipei nationale.

Fostul selectioner a publicat o scrisoare adresata fanilor nationalei prin care isi cere scuze pentru faptul ca nu a reusit mai mult pe banca Romaniei. De asemenea, Contra a precizat si ca va fi alaturi de noul selectioner si staff-ul acestuia si il va ajuta de fiecare data cand i se va cere opinia.

Contra a precizat ca a ales sa se adreseze acum fanilor, desi a plecat de pe banca nationalei imediat dupa meciul cu Spania, pentru ca nu a considerat oportun sa aiba o pozitie publica inainte ca FRF sa numeasca un nou staff.

"Dragi suporteri ai tricolorilor,

Fie ca sustineti Romania din tribune ori din fata televizorului, din postura de jucatori, arbitri, conducatori de cluburi, jurnalisti sau colegi antrenori, mi-am dorit foarte mult sa va multumesc tuturor la capatul acestui mandat de selectioner.

Am trait o bucurie unica si o experienta incredibila pe banca echipei pe care am iubit-o si o voi iubit totdeauna. Am fost mandru sa primesc aceasta onoare de a reprezenta tara mea din cea mai importanta pozitie de antrenor, dupa anii in care am purtat cu daruire si emotie tricoul primei reprezentative. Va asigur ca am muncit cu tot sufletul, punand in slujba nationalei tot ce am invatat in cariera de jucator si antrenor, avand mereu doar visul performantei in minte si in inima.

Din pacate, rezultatele din teren nu au fost mereu asa cum mi-am dorit. Imi cer iertare pentru dezamagirea pe care am produs-o celor care isi doreau mai mult, pentru greselile pe care le-am facut si pentru ca nu am putut sa transform dragostea mea pentru echipa nationala in rezultate pe masura ei.

Am ales sa va scriu acum, dupa ce Romania are deja un nou selectioner, pentru ca abia acum simt ca acest mandat se incheie, cand nationala paseste pe un drum in care eu cred. Cu oameni pe banca, in locul meu si al staff-ului meu, pe care ii pretuiesc si ii voi ajuta neconditionat.

La finalul acestei etape, multumesc Federatiei Romane de Fotbal pentru increderea oferita pe toata durata mandatului meu si pentru sprijinul pe care l-am simtit zi de zi. Mai mult decat atat, FRF mi-a oferit o echipa de profesionisti care a trait si a muncit alaturi de mine, 100% dedicati nationalei. Le multumesc fiecaruia dintre ei, membri ai unei echipe extraordinare.

Am invatat enorm si am capatat, in acelasi timp, prieteni caliti alaturi de mine prin focurile unei presiuni incredibile. In toata cariera mea viitoare, voi purta cu mine imaginile miilor de copii care au cantat imnul pentru Romania pe stadion, sacrificiile jucatorilor care au inteles sa dea totul pentru tricoul pe care il poarta si gandul ca am putut contribui la o schimbare de generatie pentru viitorul mai bun al fotbalului romanesc.

Echipa nationala aparține tuturor romanilor si ea trebuie sustinută neconditionat. Eu asa voi face totdeauna.

De acolo, din banda dreapta a terenului, dupa o cursa fara teama, asa cum v-am obisnuit, am trecut pe banca selectionerului. Acum, cand ma ridic de pe banca aceasta spre un alt viitor, inteleg de fapt ca aceste curse ale mele nu se vor opri niciodata.

Merg mai departe, cu mana la inima, pentru Romania!

Va multumesc si va imbratisez", a fost scrisoarea deschisa a lui Contra publicata pe site-ul FRF.