"Revine Budescu la nationala?" Ce raspuns a oferit Mirel Radoi dupa ce mijlocasul Astrei a spus ca nu mai vine! Ce strategie are de gand sa foloseasca noul selectioner

Mirel Radoi a vorbit despre situatia lui Budescu care a declarat recent ca nu mai vrea sa vina la echipa nationala.

Mirel Radoi a fost prezentat astazi in functia de selectioner al echipei nationale prin intermediul unei confeinte de presa sustinuta la sediul FRF. Mirel Radoi a vorbit si despre situatia lui Budescu, jucator care a declarat la finalul meciului din campionat dintre FCSB si Astra ca nu va mai veni la echipa nationala.

"Vom avea discutii cu toti cei care in acest moment au dat acele declaratii, vom vedea exact care sunt gandurile lor, daca chiar nu mai doresc sa vina la echipa nationala. Ca sa nu avem nicio problema in momentul cand o vom face oficial, sa nu trimitem convocarile daca ei chiar decid in momentul de fata, vreunul dintre ei, ca nu mai doreste sa vina la echipa nationala. O poate face oficial, printr-o hartie, fara niciun fel de problema. Cred ca in momentul de fata probabil si eu au fost dupa meci intr-o stare in care nu erau foarte calmi si probabil de asta au aparuti si acele declaratii.

Vom avea discutii la fel cum vom avea si cu jucatorii care nu au mai venit de mult timp la echipa nationala, sa vedem care este starea lor de spirit pentru ceea cec inseamna acest baraj cu Islanda", a declarat Mirel Radoi la conferinta de presa.