NU E MUTU? Antrenorul care zice ca e pregatit sa vina selectioner la nationala de tineret: "As fi fericit sa pot lucra cu Mirel Radoi!" VIDEO

Federatia Romana de Fotbal ii cauta inlocuitor lui Mirel Radoi pe banca nationalei de tineret.

Nationala U21 a ramas fara selectioner odata cu punerea lui Mirel Radoi in functia de selectioner al nationalei mari, iar acum FRF ii cauta un inlocuitor. Desi se zvonea ca Adrian Mutu ar urma sa fie numit pe banca tehnica a "tricolorilor mici", un nou nume a aparut pe lista Federatiei.

Florin Bratu (39 ani), fostul jucator al lui Dinamo a vorbit la "Ora exacta in sport" despre posibilitatea de a prelua nationala de tineret. Fostul atacant s-a declarat incantat de acest lucru si asteapta oferta din partea FRF.

"Mirel Radoi este acum cu mine la licenta PRO, stiu cum este in clasa, este pregatit. Am colabora bine, suntem tineri amandoi, cred eu, ambitiosi, cum am fost ca jucatori, nu se stie niciodata. Daca va fi o colaborare, eu as fi foarte fericit sa pot lucra pe langa Mirel Radoi.

Sunt bucuros sa stiu ca ma aflu pe lista scurta. Am mai lucrat la Federatie, am fost antrenor la U18, sunt in relatii bune cu cei de acolo. Ma bucur daca se intampla asta, inseamna ca munca mea a fost apreciata. Eu am fost campion cu aceasta generatie care este acum la echipa nationala, ii cunosc destul de bine.

Deocamdata, nu s-a luat nicio decizie. Sunt liber de contract, momentan pot vorbi. Ar fi un vis pentru mine si o onoare daca se apeleaza la serviciile mele", a declarat Florin Bratu la PRO X.