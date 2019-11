"Ati zis ca nu aveti obiectiv calificarea?" Ce raspuns a oferit Mirel Radoi! Primele declaratii ca selectioner al Romaniei

Mirel Radoi a oferit primele sale declaratii ca selectioner al primei reprezentative.

Mirel Radoi a fost prezentat oficial astazi ca selectioner al primei reprezentative si a oferit primele declaratii. Acesta a spus ca va incerca sa treaca de barajul de calificare din Nations League si sa califice nationala la EURO. Acesta a fost intrebat si ce obiectiv are.

"Cred ca presedintele va spus ca este un obiectiv intermediar, contratcul nu va fi pentru acest baraj doar. Mai departe cred ca a contat pearerea romanilor, a oamenilor din fotbal, nu am putut sa rezist tentatiei, nu am putut sa nu vad lucrurile care s-au spus pentru jucatorii din vara si anume ca oarecum acest necalificare direct li se datoreaza lor. Nu sunt de acord cu acest lucru. Asta nu inseamna ca vin in fata romanilor si zic ca ne vom califica sigur la EURO. Va promit doar ca lucrurile se vor schimba", a spus Mirel Radoi la conferinta de presa.