Reactia lui Puscas dupa ce a primit titlul de "Fotbalistul anului 2019"! Ce a spus despre numirea lui Mirel Radoi ca selectioner la echipa mare

George Puscas a fost desemnat "Fotbalistul anului 2019" in cadrid Galei Fotbalului Romanesc.

Puscas s-a declarat extrem de multumit de perforrmantele reusite si spune ca a fost un an foarte reusit pe plan profesional.

Atacantul a reusit un hat-trick in ultima etapa pentru Reading, cand a marcat si un gol din penalty, primul executat dupa incidentul de la nationala. Puscas spune ca a avut ceva emotii, dar nu se fereste sa execute loviturile de la 11 metri:

"Ma bucur mult pentru performantele pe care le-am reusit anul acesta. Vreau sa felicit ceilalti nominalizati care au fost pentru ca sunt toti jucatori buni. Ma bucur si ma simt onorat. O responsabilitate a fost mereu, nu doar ca am primit acest premiu astazi, probabil ca de acum va fi mai mult. Trebuie sa dau mereu totul, sa fac ceea ce-mi place si sa o fac serios.

Am avut emotii la penalty, era urmatorul dupa ce am ratat la nationala, dar a fost ok dupa ce am vazut ca a intrat. Trebuie sa incerci mereu pentru ca penaltyurile se rateaza si toti jucatorii mari au ratat. Am aceleasi obiective pe care le am in fiecare an, sa devin din ce in ce mai bun, sa muncesc din ce in ce mai mult, sa am performante cu echipa nationala si sa fiu sanatos. Mai avem o sansa, este un an perfect oricum, cu bune cu rele eu ma bucur de ele asa cum sunt si sper sa mai am ani ca acestia.

Performantele pe care le-am realizat cu dansul la echipa nationala de tineret au contat. A fost mana lui acolo, ne cunoastem si cred ca vom face treaba buna impreuna. Este o responsabilitate si mai mare acum ca el este antrenorul nationalei. Acum ar trebui mai mult ca niciodata, noi tinerii sa demonstram ca ceea ce a fost inainte putem continua", a spus Puscas.