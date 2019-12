Cele 5 schimbari pe care Mirel Radoi le va aduce echipei nationale

Saptamana trecuta, Mirel Radoi a fost numit selectionerul Romaniei.

Mirel Radoi (38 ani), fostul antrenor al nationalei U21, cu care a ajuns pana in semifinalele Capionatului European din aceasta vara, a fost numit selectionerul reprezentativei de seniori a Romaniei si l-a inlocuit pe demisionarul Cosmin Contra. In perioada urmatoare, Radoi trebuie sa pregateasca meciurile de baraj cu Islanda si Ungaria/Bulgaria pentru Euro 2020, amicalul cu Anglia de pe Wembley, participarea la Campionatul European, in caz de calificare, Jocurile Olimpice cu echipa U23 si viitoarea editie a Ligii Natiunilor. Cel mai tanar antrenor de echipa nationala din Europa, el va putea aduce cateva schimbari in activitatea „tricolorilor”.

1. Schimbarea de generatie

Cosmin Contra a inceput deja aceasta operatiune, fiind convocati in mandatul sau Ionut Nedelcearu, Adrian Rus, Ianis Hagi, Tudor Baluta, Alexandru Cicaldau, Florinel Coman, George Puscas, Andrei Radu, Florin Stefan, Cristi Manea, Dennis Man sau Andrei Ivan. Este de asteptat ca, in perioada urmatoare, Radoi sa le consolideze acestora locurile de titulari sau in lot si sa ii promoveze si pe Valentin Mihaila, Adrian Petre si alti jucatori ai nationalei de tineret, care s-au evidentiat in aceasta campanie de calificare.

2. Baza pe posesie si pe atac

Desi, in ultimii ani, echipa nationala de seniori a Romaniei a incercat sa practice un joc tacticizat, bazat pe o aparare organizata si contratacuri taioase, care a oferit initiativa adversarului, acesta nu a prea dat rezultatele asteptate. Tactica preferata a lui Radoi, asa cum s-a vazut si la nationala de tineret, este ca echipa sa sa detina controlul, sa faca joc de posesie cu progresie in terenul advers, sa faca pressing avansat, cat mai departe de propria poarta, si sa isi domine oponentul. Daca acesta a fost mai puternic si mai greu de fixat in teren, atunci tactica s-a schimbat in plecari rapide pe contraatac, fie prin verticalizare intre linii si pasa redublata cu varful pe zona centrala, fie prin exploatarea spatiilor de pe benzi si a duelurilor 1 la 1 unde jucatorii nostri au avut superioritatea.

3. Asezarea in teren

Radoi a optat deja pentru sistemul 4-2-3-1, care ofera mai multa siguranta defensiva si mai multa libertate de actiune jucatorilor din atac decat asezarile 4-4-2 si 4-3-3 folosite de Cosmin Contra. „Daca ne referim doar la meciul cu Islanda, vom gasi un sistem de joc care va avea un mijlocas central ofensiv, vorbim de un 4-2-3-1, dar si de un 4-4-1-1 sau de un 4-3-1-2, pentru ca in momentul de fata avem jucatori care pot juca numar 10 foarte buni, ii avem pe Ianis, Stanciu, Budescu, Nistor... Sunt patru jucatori care pot juca numar 10, care pot fi decisivi si aduc calitate intr-un joc in care ne poate ajuta acea zona libera pe care o lasa islandezii intre fundasii centrali si mijlocasii centrali", a declarat noul selectioner.

4. Disciplina, disciplina, disciplina

„Le-am comunicat ca disciplina este numarul unu pentru mine. Nu putem sa stricam grupul pentru un jucator, oricine ar fi el, daca el nu vrea sa fie alaturi de noi”, isi expunea Radoi principiile de lucru. Fost jucator cu personalitate puternica si cu etica de munca, realizat din punct de vedere financiar si cu un suport imens din partea suporterilor, Radoi va avea primul si ultimul cuvant in vestiarul echipei nationale, iar cine nu va respecta regulile impuse va avea aceeasi soarta ca Gabi Tamas, care a fost exclus din lot si i s-a reziliat contractul cu FCSB, in 2015, dupa o escapada bahica, la cererea actualului selectioner, desi era printre cei mai importanti jucatori din lot. Principalul test pentru barajul cu Islanda va fi ca Radoi sa gestioneze moralul si unitatea jucatorilor, faramitate la finalul mandatului lui Cosmin Contra.

5. Jucatori naturalizati

La Euro 2016, Romania a fost singura echipa nationala calificata care nu a avut in lot jucatori naturalizati. In 2020, cu o arie de selectie la fel de restransa, dar cu multi jucatori convocati care se impun din ce in ce mai greu la echipele de club, FRF si noul selectioner ar putea recurge la o schimbare de strategie pentru a-si acoperi „gaurile” din lot. „Sunt doi jucatori straini pe care i-as putea identifica in momentul de fata ca jucatori care ar putea fi naturalizati, Billel Omrani si Dumitru Cardoso. Sunt jucatorii care mie imi plac si o sa avem o discutie la nivel de Federatie. Din pacate, nu avem cum sa facem procedurile pana la meciul cu Islanda”, a spus Radoi. Acestora li se mai pot adauga Virgiliu Postolachi, Damjan Djokovici, Mario Camora, Filip Mrzljak, Ante Puljici, Bradley de Nooijer, Lyes Houri sau alti fotbalisti care s-au remarcat in Liga 1, daca decizia FRF va fi pozitiva.