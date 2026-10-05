Lotul Suediei a fost grav afectat de gripă și accidentări

Înainte de egalul de 1-1 împotriva Bosniei, în etapa a 3-a a Grupei B4, echipa națională a Suediei s-a confruntat cu un virus gripal care a afectat mai mulți jucători, obligându-l pe antrenorul Graham Potter să retragă mai mulți jucători din cauza unor probleme medicale. Printre cei afectați de viruși gripali se află Yasin Ayari (Brighton), ​Benjamin Nygren (Celtic), Gustaf Lagerbielke (Braga), Elliot Stroud (Hull City), John Mellberg (RB Salzburg) și Patrik Walemark (Lech Poznan).

Pentru a face față urgenței, federația suedeză i-a chemat în ultimul moment pe Felix Beijmo (FC Copenhaga), Samuel Dahl (Benfica Lisabona), Hugo Bolin (Borussia Monchengladbach), Victor Eriksson (Hammarby), Ken Sema (Pafos FC) și Eric Smith (FC St. Pauli).

Anterior, nordicii îi pierduseră pe Alexander ​Isak (Liverpool), Emil Holm (Bologna), Carl Starfelt (Celta Vigo), Hjalmar Ekdal (Burnley), Mattias Svanberg (VfL Wolfsburg), Gustaf Nilsson (Hertha Berlin), Taha Ali (PAOK Salonic), Dejan Kulusevski (Tottenham), Anthony Elanga (Newcastle United), Isak Hien (Atalanta) și Jacob Widell Zetterstrom (Derby County), care nu au putut fi convocați din cauza unor accidentări sau au suferit probleme medicale în această campanie de Nations League și au fost lăsați să părăsească cantonamentul.

Cum poate arăta formația de start a sudezilor

Primul "11" al Suediei ar putea arăta așa: Viktor Johansson (Stoke City) - Hampus Skoglund (Hammarby), Victor Lindelöf (Aston Villa), Eric Smith (St. Pauli), Gabriel Gudmundsson (Daniel Svensson) - Alexander Bernhardsson (Wolfsburg), Lucas Bergvall (Tottenham), Jesper Karlstrom (Udinese / Hugo Larsson, Fulham), Williot Swedberg (Celta Vigo) - Viktor Gyokeres (Arsenal), Sebastian Nanasi (Strasbourg)

În același timp, "tricolorii" nu se vor putea baza pe Radu Drăgușin, Virgil Ghiță (suspendați), Marius Marin, Daniel Bîrligea și Louis Munteanu (accidentați), plus Denis Drăguș și Florinel Coman, lăsați anterior în afara lotului.