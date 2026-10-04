Graham Potter a surprins înaintea meciului cu România! Ce a spus după rușinea 0-6 cu Polonia

Partida România - Suedia, din runda a 4-a a Grupei 4 din Liga B de Nations League, va avea loc luni, de la ora 21:45 și va putea fi vizionat în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

România vine după trei înfrângeri consecutive în această grupă, ultima fiind și cea mai clară, 0-6 în deplasarea cu Polonia.

Ce a spus Graham Potter înaintea meciului cu România

Tehnicianul englez al Suediei a vorbit înaintea meciului de la București despre problemele de lot pe care le are formația sa.

Graham Potter a subliniat că în ciuda rezultatelor slabe înregistrate de „tricolorii” antrenați de Gică Hagi, România este un adversar greu de învins.

„Ne aşteptăm la un meci greu, a fost o partidă echilibrată la noi, dificil, la asta ne gândim şi acum. Am pierdut câţiva jucători înainte de meciul cu Bosnia, asta e realitatea cu care trebuie să ne confruntăm, însă există încredere în lotul actual. România joacă acasă, cu suporterii care îi sprijină şi vor să câştige. Cred că fiecare echipă vrea să aibă mereu cei mai buni jucători pe teren, dar când se întâmplă să nu fie aşa e nevoie de adaptare.

Oricine joacă pentru România va fi la un nivel competitiv, trebuie să evoluăm bine, ştim că o să fie dificil. Pentru noi e concentrare pe următorul meci, cel cu România, încercăm să terminăm acţiunea cu o victorie şi să avem 10 puncte”, a spus Graham Potter, conform as.ro.