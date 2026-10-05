Surpriză! Ce jucător poate apărea în echipa de start a României cu Suedia

Surpriză! Ce jucător poate apărea în echipa de start a României cu Suedia Nationala
SPORT.RO
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România va disputa returul cu Suedia luni seară, pe Arena Națională din București, de la 21:45.

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Gică Hagi (61 de ani) a anunțat lotul de 23 de jucători pentru această partidă. Pe lângă Radu Drăgușin, Virgil Ghiță (suspendați), Marius Marin, Louis Munteanu, Daniel Bîrligea (accidentați), selecționerul i-a lăsat în afara lotului pe Andrei Burcă, Bogdan Racovițan, Andrei Borza și David Matei.

În contextul în care Gică Hagi (61 de ani) l-a luat în lot pe Raul Opruț (28 de ani) pentru această partidă și a promis că îi va acorda acestuia câteva minute, Valentin Cojocaru (31 de ani) ar rămâne singurul jucător din actualul lot care nu a evoluat deloc în aceste patru partide din Nations League.

Valentin Cojocaru ar putea fi surpriza lui Hagi în România - Suedia!

Rămâne de văzut dacă Gică Hagi va merge pe mâna portarului de la Pogon Szczecin în această partidă, având în vedere că îl cunoaște foarte bine. Cojocaru a evoluat între 2018 și 2021 la Farul Constanța sub comanda ”Regelui”, iar de acolo a plecat în străinătate, la Dnipro.

Din 2024, Cojocaru evoluează pentru Pogon Szczecin, club care a plătit 400.000 de euro în schimbul său și la care este titular incontestabil. 

În meciul precedent, cu Polonia, Gică Hagi l-a titularizat pe Otto Hindrich (24 de ani), titular la Legia Varșovia, având în vedere că Ionuț Radu s-ar fi confruntat cu niște probleme la umăr.

Lotul ales de Gică Hagi pentru România - Suedia:

  • Portari: Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru
  • Fundași: Andrei Rațiu, Matei Ilie, Andrei Coubiș, Lisav Eissat, Raul Opruț, Tony Strata, Nicușor Bancu
  • Mijlocași: Vladimir Screciu, Tudor Băluță, Darius Olaru, Alexandru Cicâldău, Nicolae Stanciu, Ianis Hagi, Răzvan Marin, Cătălin Cîrjan, Olimpiu Moruțan, Vlad Dragomir
  • Atacanți: Florin Tănase, Valentin Mihăilă, Dennis Man

România va întâlni Suedia luni, de la ora 21:45, pe Arena Națională din București. Selecționata României a pierdut primele sale trei partide din această fereastră internațională a Ligii Națiunilor: 1-2 cu Suedia pe 25 septembrie (Strawberry Arena - Solna), 2-4 cu Bosnia-Herțegovina pe 28 septembrie (Arena Națională) și 0-6 cu Polonia pe 2 octombrie (Stadion Național - Varșovia).

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