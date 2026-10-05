Surpriză! Ce jucător poate apărea în echipa de start a României cu Suedia

Gică Hagi (61 de ani) a anunțat lotul de 23 de jucători pentru această partidă. Pe lângă Radu Drăgușin, Virgil Ghiță (suspendați), Marius Marin, Louis Munteanu, Daniel Bîrligea (accidentați), selecționerul i-a lăsat în afara lotului pe Andrei Burcă, Bogdan Racovițan, Andrei Borza și David Matei.

În contextul în care Gică Hagi (61 de ani) l-a luat în lot pe Raul Opruț (28 de ani) pentru această partidă și a promis că îi va acorda acestuia câteva minute, Valentin Cojocaru (31 de ani) ar rămâne singurul jucător din actualul lot care nu a evoluat deloc în aceste patru partide din Nations League.

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Rămâne de văzut dacă Gică Hagi va merge pe mâna portarului de la Pogon Szczecin în această partidă, având în vedere că îl cunoaște foarte bine. Cojocaru a evoluat între 2018 și 2021 la Farul Constanța sub comanda ”Regelui”, iar de acolo a plecat în străinătate, la Dnipro.

Din 2024, Cojocaru evoluează pentru Pogon Szczecin, club care a plătit 400.000 de euro în schimbul său și la care este titular incontestabil.

În meciul precedent, cu Polonia, Gică Hagi l-a titularizat pe Otto Hindrich (24 de ani), titular la Legia Varșovia, având în vedere că Ionuț Radu s-ar fi confruntat cu niște probleme la umăr.