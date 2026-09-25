Este vorba despre Manchester City, despre care The Athletic și New York Times au scris că a fost găsită vinovată pentru 114 din cele 115 de capete de acuzare în ceea ce privește fairplay-ul financiar.

Cu siguranță această veste vine ca un „ciocan” peste Enzo Maresac și elevii săi, care au început ca din tun campionatul cu cinci din cinci victorii și care se află pe primul loc în Premier League.

Manchester City ar putea fi retrogradată din Premier League

„Cetățenii” au fost acuzați de „încălcări ale regulamentului financiar al Premier League” în perioada 2009-2018, iar instanța ar fi decis în defavoarea echipei antrenate de Pep Guardiola între 2016 și 2026 în aproape toate capetele de acuzare.

Astfel că, Manchester City nu ar avea câștig de cauză în investigațiile care au durat în jur de opt ani, iar sancțiunile, care nu a fost încă stabilite, ar putea varia.

Liderul din Premier League ar putea primi de la avertisment și amenzi până la depunctare sau, în scenariul cel mai grav, excluderea din Premier League.

Cu toate acestea, este de așteptat ca Manchester City să conteste decizia, iar un verdict final să apară într-o perioadă mai lungă de timp. „Cetățenii” sunt acuzați de Premier League, care a susținut că Manchester City nu a furnizat informații financiare corecte și complete. Echipa din prima ligă a Angliei a fost acuzată și de încălcarea regulamentelor UEFA privind fair-play-ul financiar (FFP).

Pe lângă pedepsele enumerate mai sus, Manchester City ar putea pierde și titlurile câștigate în perioada 2009-2018.