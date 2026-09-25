Echipa națională își va începe aventura în UEFA Nations League pe „Strawberry Arena” din Solna. Duelul cu Suedia este primul oficial din al doilea mandat a lui a Gică Hagi de pe banca echipei naționale.

Provocarea cea mare a lui Gică Hagi înainte de Suedia - România

Sport.ro a purtat un dialog cu Ionuț Rada înainte de partida de la Solna. Fostul internațional susține că duelul este extrem de important, în condițiile în care toți suporterii așteaptă ca Gică Hagi să schimbe fața echipei naționale.

Rada e de părere că provocarea cea mare a selecționerului este să îi motiveze îndeajuns pe jucătorii convocați, deoarece Graham Potter are la dispoziție fotbaliști care evoluează la cele mai importante echipe de pe continent.

„Este debutul noului antrenor, un debut pe care toată lumea îl așteaptă. Sunt ambiții mari, dar e clar că s-au schimbat foarte multe lucruri și e important să fim ponderați, mai ales că vine un meci în deplasare cu Suedia. Cred că e un bun moment de unde să vedem exact unde Gică Hagi are de îmbunătățit.

O victorie în deplasare cu un adversar foarte greu, care a fost la Campionatul Mondial, ar aduce clar încredere. Un meci nu e decisiv, e clar că obiectivul cel mare e Campionatul European, dar în același timp orice meci e un bun moment pentru Gică Hagi să poată să vadă jucătorii într-o altă postură. Ar ajuta cumva să nu existe o neliniște în cadrul lotului. O victorie ajută din mai multe puncte de vedere.

Cred că acum la echipa națională sunt jucători care înțeleg foarte bine ce așteaptă suporterii. Unii au o situație bună la cluburi, alții nu, iar Gică Hagi și stafful trebuie să-i priveze de la lucrurile acestea, pentru că asta este provocarea cea mai mare: să-i aduci pe toți într-un cadru pregătit pentru meciurile oficiale”, a declarat Ionuț Rada pentru Sport.ro.