Florinel Coman (28 de ani), fost campion al României cu FCSB, în prezent la Al-Gharafa, a fost aproape de un transfer la Dinamo în perioada junioratului, atunci când a fost remarcat de Gabi Răduță, fostul șef al Centrului de Copii și Juniori.

Pentru a-l transfera pe Coman de la Academia Hagi la vremea respectivă, Dinamo era nevoită să plătească o sumă de aproximativ 15.000 de euro, doar că bugetul era foarte limitat în acea perioadă, povestește Dorin Irimia, fostul purtător de cuvânt al clubului.

Florinel Coman a fost aproape de un transfer la Dinamo

Florinel Coman a fost vândut de Farul Constanța în 2017 pentru trei milioane de euro la FCSB și este și în prezent unul dintre cei mai scumpi jucători din istoria echipei.

”Cât a fost Gabi Răduță atunci director la copii și juniori a încercat să aducă foarte mulți fotbaliști. Exemplu Florinel Coman, până să ajungă la FCSB, era la Farul.

Tot o sumă modică, 15.000 de euro sau ceva în jurul acestei sume. Toți copiii buni jucau în Liga Elitelor și se vedeau cei care ies în evidență. Gabi Răduță îi ghicea foarte rapid, dar nu se materializau pentru că foarte greu scotea Negoiță bani din buzunar”, a spus Dorin Irimia, potrivit iamsport.ro.

La Al-Gharafa, Florinel Coman a ajuns în 2024 pentru șase milioane de euro. A urmat un scurt împrumut la Cagliari, în Serie A, iar din 2025 joacă din nou în Qatar.