Kosovo a învins aseară Irlanda cu 1-0, în meciul de debut al celor două naționale în actuala ediție din UEFA Nations League.

Kosovo - Irlanda 1-0, cu Muriqi marcator și Korenica absent din lot

Golul victoriei a fost marcat pe finalul întâlnirii de vedeta Vedat Muriqi (acum golgheter la Fenerbahce), în minutul 83.

Kosovo și Irlanda evoluează în Liga B, ca România, dar în Grupa B3.

Convocat în ultimul moment la naționala kosovară, Meriton Korenica de la FCSB nu a prins nici măcar banca de rezerve la întâlnirea cu irlandezii.

Printre cei convocați de selecționerul kosovar Franco Foda se numără Leard Sadriu de la FC Argeș, dar și foștii jucători din Superligă Ermal Krasniqi, Albion Rrahmani și Lindon Emerllahu.

Rezultatele și marcatorii de joi seara din Liga Națiunilor

LIGA A

Grupa A2

Olanda - Germania 1-1

Au marcat: Cody Gakpo 90+2, respectiv Felix Nmecha 32.

Serbia - Grecia 1-2

Au marcat: Andrija Zivkovic 4, respectiv Christos Tzolis 74, Tasos Douvikas 90+5.

Grupa A4

Portugalia - Ţara Galilor 1-0

A marcat: Joao Felix 22.

Norvegia - Danemarca 3-2

Au marcat: Oscar Bobb 14, Erling Haaland 18, 74, respectiv Mikkel Damsgaard 25, Rasmus Hojlund 60.

Cartonaş roşu: David Moeller Wolfe (Norvegia) 90+3.

LIGA B

Grupa B3

Austria - Israel 3-1

Au marcat: Romano Schmid 43 - penalty, Phillipp Mwene 90, Sasa Kalajdzic 90+3, respectiv Saied Abu Farchi 55.

Cartonaş roşu: Saied Abu Farchi (Israel) 56.

Kosovo - Irlanda 1-0

A marcat: Vedat Muriqi 83.

LIGA D

Grupa D1

Andorra - Malta 1-2

Au marcat: Guillaume Lopez 17, respectiv Irvin Cardona 36, Teddy Teuma 81.

Ilyas Chouaref (Malta) a ratat un penalty în min. 85.

Grupa D2

Liechtenstein - Lituania 0-2

Au marcat: Lukas Michelbrink 53, Artur Dolznikov 66.

Câştigătoarele celor patru grupe din Liga B vor promova direct în Liga A. De asemenea, echipele clasate pe locul secund în Liga B vor avea şansa de a ajunge în elită prin intermediul unui play-off împotriva unor formaţii din Liga A.

Cele patru echipe clasate pe ultimul loc în grupele Ligii B vor disputa un play-off de menţinere/promovare împotriva celor patru formaţii clasate pe locul secund în grupele Ligii C. Câştigătoarele acestor dueluri vor evolua în Liga B la următoarea ediţie, iar învinsele vor juca în Liga C.