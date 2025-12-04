Conor McGregor scapă de acuzații: plângerea pentru agresiune sexuală a fost retrasă

Conor McGregor scapă de acuzații: pl&acirc;ngerea pentru agresiune sexuală a fost retrasă Stiri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

O plângere depusă de o americancă pentru agresiune sexuală împotriva starului MMA Conor McGregor a fost retrasă săptămâna aceasta Avocaţii reclamantei au depus, marţi, o cerere de retragere a plângerii în faţa unui tribunal din Florida.

Conor McGregor scapă de acuzații: plângerea pentru agresiune sexuală a fost retrasă

McGregor (37 ani) a negat orice comportament necorespunzător în marja unui meci din finala NBA a echipei Miami Heat din iunie 2023 faţă de această femeie în vârstă de 49 de ani, prezentată în plângerea iniţială ca fiind o persoană cu funcţie de conducere pe Wall Street. Parchetul a refuzat deja să-l urmărească penal pe McGregor în acest caz.

McGregor fusese condamnat în noiembrie 2024 într-un proces civil în Irlanda într-un caz de viol, pierzând apelul la sfârşitul lunii iulie şi fiind condamnat să plătească 250.000 de dolari reclamantei.

Marea vedetă a MMA, „The Notorious”, care nu a mai luptat din 2021, a fost suspendat 18 luni pentru că a ratat trei controale antidoping în 2024, a anunţat agenţia antidoping a organizaţiei UFC în octombrie.

Suspendarea, antedatată în septembrie 2024, luna în care a ratat ultimul test, i-ar permite să lupte începând cu 20 martie 2026, ceea ce i-ar da libertatea de a participa la gala de lupte din 14 iunie, prevăzută la Casa Albă pentru a 80-a aniversare a preşedintelui Donald Trump.

Figură a mişcării anti-imigranţi din Irlanda şi-a retras, de asemenea, în septembrie candidatura la alegerile prezidenţiale din ţara sa.

news.ro

TAGS:
Conor McGregoracuzatii
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ellie Goulding și-a surprins fanii. Artista și-a anunțat sarcina direct pe covorul roșu de la Fashion Awards. GALERIE FOTO
Ellie Goulding și-a surprins fanii. Artista și-a anunțat sarcina direct pe covorul roșu de la Fashion Awards. GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Sacrificiile unui campion rom&acirc;n stabilit &icirc;n Germania: &rdquo;Nu știu cum e nici să mă pupe mama pe obraz de ziua mea&rdquo;
Sacrificiile unui campion român stabilit în Germania: ”Nu știu cum e nici să mă pupe mama pe obraz de ziua mea”
ULTIMELE STIRI
Reacția selecționerului Ovidiu Mihăilă c&acirc;nd a aflat ce făcea Bianca Bazaliu &icirc;n timpul meciului Rom&acirc;nia - Ungaria
Reacția selecționerului Ovidiu Mihăilă când a aflat ce făcea Bianca Bazaliu în timpul meciului România - Ungaria
Reziliere de contract &icirc;nainte de meciul de s&acirc;mbătă cu Dinamo! &rdquo;Clubul nostru anunță despărțirea pe cale amiabilă&rdquo;
Reziliere de contract înainte de meciul de sâmbătă cu Dinamo! ”Clubul nostru anunță despărțirea pe cale amiabilă”
Cupa Rom&acirc;niei ACUM, gol de la 30 de metri! Petrolul Ploiești - Universitatea Craiova, Metaloglobus - CFR Cluj, Sepsi - U Cluj și Sporting Liești - Metalul Buzău
Cupa României ACUM, gol de la 30 de metri! Petrolul Ploiești - Universitatea Craiova, Metaloglobus - CFR Cluj, Sepsi - U Cluj și Sporting Liești - Metalul Buzău
Deian Sorescu, gol de la aproape 30 de metri &icirc;n Cupa Turciei astăzi!
Deian Sorescu, gol de la aproape 30 de metri în Cupa Turciei astăzi!
Reacția olandezilor ce au văzut eșecul clar al lui FCSB &icirc;naintea meciului cu Feyenoord
Reacția olandezilor ce au văzut eșecul clar al lui FCSB înaintea meciului cu Feyenoord
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
FCSB a dat lovitura: &rdquo;Cel mai bun produs de export al fotbalului rom&acirc;nesc&rdquo;

FCSB a dat lovitura: ”Cel mai bun produs de export al fotbalului românesc”

UTA - FCSB 3-0! Roș-albaștrii, umilință &icirc;n Cupa Rom&acirc;niei | Dinamo, remiză la Ovidiu cu Farul! Celelalte rezultate

UTA - FCSB 3-0! Roș-albaștrii, umilință în Cupa României | Dinamo, remiză la Ovidiu cu Farul! Celelalte rezultate

Marius Măldărășanu, la rece, după ce a fost dat afară de Hermannstadt: &rdquo;Sunt bani mulți care trebuie luați&rdquo;

Marius Măldărășanu, la rece, după ce a fost dat afară de Hermannstadt: ”Sunt bani mulți care trebuie luați”

Accidentare horror &icirc;n UTA Arad &ndash; FCSB! I-a cedat genunchiul

Accidentare horror în UTA Arad – FCSB! I-a cedat genunchiul

Gigi Becali face acuzații grave pentru una dintre vedetele de la FCSB și anunță revoluția: &rdquo;Unde ai mai pomenit?&rdquo;

Gigi Becali face acuzații grave pentru una dintre vedetele de la FCSB și anunță revoluția: ”Unde ai mai pomenit?”

Elias Charalambous nu s-a abținut după UTA - FCSB 3-0: &bdquo;Poate dacă &icirc;i rupea dinții se dădea fault&rdquo;

Elias Charalambous nu s-a abținut după UTA - FCSB 3-0: „Poate dacă îi rupea dinții se dădea fault”



Recomandarile redactiei
Deian Sorescu, gol de la aproape 30 de metri &icirc;n Cupa Turciei astăzi!
Deian Sorescu, gol de la aproape 30 de metri în Cupa Turciei astăzi!
Reacția olandezilor ce au văzut eșecul clar al lui FCSB &icirc;naintea meciului cu Feyenoord
Reacția olandezilor ce au văzut eșecul clar al lui FCSB înaintea meciului cu Feyenoord
Lionel Messi l-a descris &icirc;ntr-un singur cuv&acirc;nt pe Pep Guardiola
Lionel Messi l-a descris într-un singur cuvânt pe Pep Guardiola
Răzvan Raț speră la un singur lucru după ce Rapid a ajuns pe primul loc &icirc;n Superliga: &rdquo;Să nu se &icirc;nt&acirc;mple asta!&rdquo;
Răzvan Raț speră la un singur lucru după ce Rapid a ajuns pe primul loc în Superliga: ”Să nu se întâmple asta!”
Cupa Rom&acirc;niei ACUM, gol de la 30 de metri! Petrolul Ploiești - Universitatea Craiova, Metaloglobus - CFR Cluj, Sepsi - U Cluj și Sporting Liești - Metalul Buzău
Cupa României ACUM, gol de la 30 de metri! Petrolul Ploiești - Universitatea Craiova, Metaloglobus - CFR Cluj, Sepsi - U Cluj și Sporting Liești - Metalul Buzău
Alte subiecte de interes
Mesajul adversarului, după forfait-ul lui Conor McGregor: Eu sunt aici, pregătit &icirc;ncă din 2009. Te aștept data viitoare
Mesajul adversarului, după forfait-ul lui Conor McGregor: "Eu sunt aici, pregătit încă din 2009. Te aștept data viitoare"
E campion la box și s-a antrenat la clubului de MMA al lui McGregor. M-am apucat de sport pentru a mă apăra de ceilalți copii
E campion la box și s-a antrenat la clubului de MMA al lui McGregor. "M-am apucat de sport pentru a mă apăra de ceilalți copii"
Acuzații șocante și amenințări! Denisa Golgotă dezvăluie: &rdquo;A spus că mi-ar da pumni &icirc;n gură p&acirc;nă mă desfigurează și am nevoie de operații estetice!&rdquo;
Acuzații șocante și amenințări! Denisa Golgotă dezvăluie: ”A spus că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează și am nevoie de operații estetice!”
David Luiz, probleme grave &icirc;n Brazilia! O t&acirc;nără &icirc;l acuză pe colegul lui Vlad Dragomir că ar fi amenințat-o cu moartea
David Luiz, probleme grave în Brazilia! O tânără îl acuză pe colegul lui Vlad Dragomir că ar fi amenințat-o cu moartea
CITESTE SI
Ellie Goulding și-a surprins fanii. Artista și-a anunțat sarcina direct pe covorul roșu de la Fashion Awards. GALERIE FOTO

stirileprotv Ellie Goulding și-a surprins fanii. Artista și-a anunțat sarcina direct pe covorul roșu de la Fashion Awards. GALERIE FOTO

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Gest de solidaritate pentru oamenii afectați de sistarea apei din C&acirc;mpina. O persoană anonimă a donat mii de litri de apă

stirileprotv Gest de solidaritate pentru oamenii afectați de sistarea apei din Câmpina. O persoană anonimă a donat mii de litri de apă

Doi minori au fost reţinuţi după ce ar fi pus osii &icirc;n calea unui tren &icirc;n care se aflau 30 de persoane

stirileprotv Doi minori au fost reţinuţi după ce ar fi pus osii în calea unui tren în care se aflau 30 de persoane

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!