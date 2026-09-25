În ziua meciului Suedia - România din Liga Națiunilor, Răzvan Raț și Cristian Pulhac sunt invitații lui Cristian Pintea la VoyoSport Live, de la ora 16:00.

Emisiunea poate fi urmărită în direct pe VOYO SPORT 1.

VOYO SPORT 1, lansat pe 1 august

VOYO și-a extins universul de conținut și a lansat pe 1 august VOYO SPORT 1, o secțiune întreagă destinată exclusiv sportului.

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Răzvan Raț a spus cine este ”talismanul” lui FCSB

Laurențiu Reghecampf (41 de ani) s-a întors la FCSB, iar joi a susținut o conferință de presă și a condus primul antrenament.

Aflat la al treilea mandat din carieră la FCSB, Reghecampf vine la echipă cu doi colaboratori, secundul Viorel Dinu și preparatorul fizic Adrian Popa. Din vechiul staff au rămas Lucian Filip, Alin Stoica, Thomas Neubert, Marius Popa și Ionuț Zottu.

La FCSB ar putea reveni în curând și Mihai Pintilii, care a demisionat recent de la Levadiakos. Dublul campion al României din postura de secund al lui Elias Charalambous este considerat "talismanul" echipei de către fostul internațional Răzvan Raț.

"Pintilii nu a semnat? El e talisman. Mă refer la faptul că a avut rezultate acolo. A câștigat două titluri. E un băiat super, cred că s-ar mula pe oricine ar fi. Ar avea sens. Oricum ar fi, Pintilii știe cu ce se mănâncă FCSB în ultimii trei ani și are tot sensul să vină secund. Ar fi un plus valoare în staff-ul echipei", a spus Răzvan Raț, la VOYO Sport Live.