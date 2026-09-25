Trei jucători ai Suediei, în tribune la meciul cu România

Cele două naționale au fost nevoite să păstreze un lot de 23 de jucători pentru meciul de diseară. Gică Hagi a decis să lase nouă jucători acasă. Daniel Bîrligea, Raul Opruț, David Matei, Cătălin Cîrjan, Marius Marin, Alexandru Cicâldău, Tony Strata, Bogdan Racovițan și Olimpiu Moruțan au rămas la Mogoșoaia și vor aștepta să facă parte din lot la următoarele trei jocuri din această acțiune.

De partea cealaltă, Graham Potter a stabilit inițial un lot de 26 de jucători, astfel că a trebuit să "taie" de pe listă doar trei nume pentru meciul cu România.

Fundașul central Gustaf Lagerbielke, mijlocașul ofensiv Besford Zeneli și atacantul Paulos Abraham vor urmări meciul cu România din tribune. Primii doi au acuzat probleme medicale în ultimele zile și oricum nu ar fi fost apți, în timp ce Abraham nu a debutat încă pentru seniorii Suediei.

Cum arată lotul Suediei pentru partida cu România

Portari: Noel Tornqvist, Viktor Johansson, Melker Ellborg

Noel Tornqvist, Viktor Johansson, Melker Ellborg Fundași: John Mellberg, Victor Lindelof, Gabriel Gudmundsson, Emil Holm, Daniel Svensson, Hjalmar Ekdal, Carl Starfelt, Hampus Skoglund

John Mellberg, Victor Lindelof, Gabriel Gudmundsson, Emil Holm, Daniel Svensson, Hjalmar Ekdal, Carl Starfelt, Hampus Skoglund Mijlocași: Elliot Stroud, Lucas Bergvall, Williot Swedberg, Jesper Karlstrom, Yasin Ayari, Sebastian Nanasi, Hugo Larsson, Alexander Bernhardsson

Elliot Stroud, Lucas Bergvall, Williot Swedberg, Jesper Karlstrom, Yasin Ayari, Sebastian Nanasi, Hugo Larsson, Alexander Bernhardsson Atacanți: Alexander Isak, Benjamin Nygren, Patrik Walemark, Viktor Gyokeres

Alexander Isak, Benjamin Nygren, Patrik Walemark, Viktor Gyokeres Selecționer: Graham Potter

FOTO Lotul României pentru partida de diseară