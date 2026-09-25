OFICIAL Trei jucători, trimiși în tribună la Suedia - România! Anunțul făcut în ziua jocului

Trei jucători, trimiși în tribună la Suedia - România! Anunțul făcut în ziua jocului Nationala
SPORT.RO
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Suedia - România, primul meci al tricolorilor din noua ediție a Ligii Națiunilor, se joacă diseară, de la ora 21:45, la Solna.

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SuediaGraham PotterEchipa NationalaLiga Natiunilor
Din articol

Trei jucători ai Suediei, în tribune la meciul cu România

Cele două naționale au fost nevoite să păstreze un lot de 23 de jucători pentru meciul de diseară. Gică Hagi a decis să lase nouă jucători acasă. Daniel Bîrligea, Raul Opruț, David Matei, Cătălin Cîrjan, Marius Marin, Alexandru Cicâldău, Tony Strata, Bogdan Racovițan și Olimpiu Moruțan au rămas la Mogoșoaia și vor aștepta să facă parte din lot la următoarele trei jocuri din această acțiune.

De partea cealaltă, Graham Potter a stabilit inițial un lot de 26 de jucători, astfel că a trebuit să "taie" de pe listă doar trei nume pentru meciul cu România.

Fundașul central Gustaf Lagerbielke, mijlocașul ofensiv Besford Zeneli și atacantul Paulos Abraham vor urmări meciul cu România din tribune. Primii doi au acuzat probleme medicale în ultimele zile și oricum nu ar fi fost apți, în timp ce Abraham nu a debutat încă pentru seniorii Suediei.

Cum arată lotul Suediei pentru partida cu România

  • Portari: Noel Tornqvist, Viktor Johansson, Melker Ellborg
  • Fundași: John Mellberg, Victor Lindelof, Gabriel Gudmundsson, Emil Holm, Daniel Svensson, Hjalmar Ekdal, Carl Starfelt, Hampus Skoglund
  • Mijlocași: Elliot Stroud, Lucas Bergvall, Williot Swedberg, Jesper Karlstrom, Yasin Ayari, Sebastian Nanasi, Hugo Larsson, Alexander Bernhardsson
  • Atacanți: Alexander Isak, Benjamin Nygren, Patrik Walemark, Viktor Gyokeres
  • Selecționer: Graham Potter

FOTO Lotul României pentru partida de diseară

Gică Hagi a stabilit primul ”11” al României cu Suedia: ”El va fi titular în atac”

Joi seară a avut loc și conferința de presă premergătoare meciului cu Suedia susținută de selecționerul Gheorghe Hagi care, printre altele, a transmis faptul că are de câteva zile în minte un prim ”11” pentru duelul de la Solna.

  • Chiar dacă nu a dat detalii multe despre formula de start, Hagi a mărturisit că Louis Munteanu va fi titular în atacul tricolorilor

”Am echipa de start în minte de vreo trei zile, am antrenat-o. Nu pregătesc surprize, o echipă va juca mâine, când mergem acasă va juca altă echipe, avem patru meciuri și trebuie să împărțim efortul pentru ei, de-asta am luat 32 de jucători, mâine va fi o echipă, apoi voi face alta în România, când vom juca cu Bosnia.

Louis Munteanu va fi titular, nu contează cine va juca, important e ca cei care o fac să joace foarte bine. Cred că e o echipă omogenă, încercăm să păstrăm cât putem formațiile cu Georgia și Țara Galilor, însă intregându-i și pe Radu, Rațiu, Man sau Bancu”, a spus Gheorghe Hagi la conferința de presă.

După meciul cu Suedia, România le va întâlni pe Bosnia (28 oct.), Polonia (2 oct.) și iar Suedia (5 oct.). Toate confruntările vor fi de la 21:45 în zilele respective și vor putea fi urmărite în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

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