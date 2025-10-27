Gimnasta care a luat parte la un Campionat Mondial după șapte ani s-a confruntat cu o toxiinfecție alimentară și a avut mari probleme, inclusiv în ziua finalei. Lucrul mai grav este că gimnasta acuză faptul că, în afară de Corina Moroșan, nimeni nu s-a preocupat de starea ei.

”După ziua calificărilor, am început să mă simt extrem de rău. Zilele următoare, am avut stări de vomă, de leșin, am stat în pat și nu am putut să mănânc absolut nimic. În ziua finalei, din nou nu am reușit să mănânc, nu eram sigură dacă o să pot să concurez. Mă bucur că am reușit să trag de mine și să concurez cât de bine am putut eu, așa cum am putut”, a spus Denisa Golgotă.

Recent, gimnasta de 23 de ani care a revenit în circuit după o pauză de șase ani a formulat o plângere la Federația Română de Gimnastică pentru bullying și hărțuire.

Totul s-ar fi petrecut în sala de antrenamente, însă sportiva nu a vrut să dea niciun nume. Denisa susține că anumite persoane au încercat să o facă să cedeze psihic și au hărțuit-o. Mai mult, gimnasta spune că Federația a ignorat complet plângerea ei, dar și faptul că se încearcă favorizarea unei singure gimnaste.

Denisa a dezvăluit că persoana pe care o acuză de hărțuire le-ar fi spus colegelor sale de antrenamente că ”îi vine să îi dea pumni în gură pănă o desfigurează” și până când ”va avea nevoie de operații estetice”.

”Bullying-ul nu a fost doar în sala de antrenament. Atât bullying, cât și hărțuire. Într-adevăr, am depus o plângere, care a fost total ignorată de către Federație. Cred că toată lumea știe la ce mă refer. Persoanele cu care mă antrenez sunt cele care m-au hărțuit și care au încercat să mă facă să cedez psihic.

(n.r. Există persoane în sală care te-au hărțuit personal?) Da! Nu a existat un răspuns din partea Federației. Toată lumea s-a făcut că plouă din păcate! Nu îmi pare rău că am revenit, a fost cea mai bună decizie, sunt bucuroasă de ceea ce am reușit, dar nu mă așteptam să am parte de atât de multă discriminare și de atât de mult rău. Poate la un moment dat o să spun despre cine e vorba, dar toată lumea știe cu cine mă antrenez în sala de gimnastică.

Cu siguranță este discriminare și din partea Federației. Federația favorizează o gimnastă, nu anumite gimnaste. Eu o să îmi văd de treabă și sper ca lucrurile să se rezolve, pentru că ceea ce am fost nevoită să accept, ceea ce s-a întâmplat nu este ok. Sper să fie bine pe viitor și să se ia măsuri.

Pot spune că nu mă așteptam să fie atmosfera aceasta. Pentru mine, a fost foarte greu psihic să merg mai departe, nu știu câte persoane ar fi putut să ajungă unde am ajuns eu, având în vedere cât de mult am suferit în perioada asta. Nimeni nu știe prin câte lucruri am trecut.

Singurele persoane care m-au susținut au fost familia, doamna Corina Moroșan, doamna Carmencita Constantin și Silvia Stroescu. Sunt singurele persoane care au fost cu mine de la început și au avut încredere în mine.

Singura persoană care a avut grijă de mine în Jakarta a fost doamna Corina. În rest, nimeni nu s-a interesat de cum am fost sau cum sunt, să vină să mă întrebe cineva cum mă simt, dacă sunt mai ok, dacă pot să concurez! Cu siguranță, m-aș fi așteeptat la mai mult din partea Federației și sunt total dezamăgită de tot ce se întâmplă.

Nu pot să răspund. Când făceem gimnastică acum cinci ani, nu a existat niciodată să fie cineva proritar, dar acum au fost un șoc și pentru mine aceste favoritisme.

Am un vis și cred că după acest Mondial ceva se va schimba, pentru că nu se mai poate merge mai departe așa, nu este normal un astfel de tratament față de celelalte sportive, nu doar față de mine.

Pot spune că s-a întâmplat de foarte multe ori să vină fetele la mine și să spună ce au auzit că a spus acea persoana, cum ar fi că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează și am nevoie de operații estetice”, a spus Denisa Golgotă.

