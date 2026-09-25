VIDEO EXCLUSIV Răzvan Raț a văzut câte goluri are jucătorul ”uitat” de Hagi și a reacționat: ”Doamne, ferește! Are șansa porcului de Crăciun!”

Răzvan Raț a văzut câte goluri are jucătorul ”uitat” de Hagi și a reacționat: ”Doamne, ferește! Are șansa porcului de Crăciun!” Nationala
SPORT.RO
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Echipa națională a României va disputa în această seară împotriva Suediei primul meci din noua campanie de Nations League.

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Ianis StoicaRomaniaEchipa NationalaGica HagiRazvan Rat
Din articol

Răzvan Raț, revoltat de neconvocarea lui Ianis Stoica

Răzvan Raț a analizat lotul României pentru meciurile din Nations League și a transmis clar că Ianis Stoica nu ar fi trebuit să lipsească de la echipa națională, chiar dacă Gică Hagi nu s-ar fi bazat pe fotbalistul de la Estrela Amadora în primul 11. 

După părerea mea, așa la prima strigare, Ianis Stoica nu avea de ce să lipsească! Mihăilă, Man, Tănase e mai bun în centru... Mai poate să joace Hagi în bandă, dar eu cred că e mai bun în spatele vârfului.

Dacă ai doar Man, Mihăilă și, eventual, Tănase, iar Ianis Stoica e într-o formă bună în Portugalia, nu e în ultimul campionat, și are și meciuri bune, marchează, în șapte meciuri are patru goluri și... cât ai zis? (n.r. două pase de gol). Doamne Ferește! Măcar în lot, nu ziceam să îl bage titular, dar măcar în lot”, a declarat Răzvan Raț la VOYO SPORT LIVE.

După ce a văzut că Gică Hagi a transmis că și-ar fi dorit ca Florinel Coman să fie prezent la echipa națională, Răzvan Raț a ajuns la concluzia că, cel mai probabil, Ianis Stoica nu va avea posibilitatea să joace la echipa națională în mandatul lui Gică Hagi, chiar dacă fostul atacant de la FCSB și Hermannstadt va avea prestații foarte bune.

Răzvan Raț a transmis că este cel puțin ”curios” motivul pentru care Ianis Stoica nu a prins convocarea având în vedere cifrele din acest debut de sezon.

Ianis Stoica are șansa porcului de Crăciun să ajungă la echipa națională, că nu are cum! Avem Mihăilă, avem și Coman, care ar fi următorul dacă este valid să joace. Ianis Stoica poate să dea și 80 de goluri, teoretic nu are cum să ajungă. Dacă selecționerul spune că îi pare rău că nu e Coman... Drăguș joacă cel mai bine în bandă stângă. Coman e bandă... Ianis Stoica poate să dea 20 de goluri pe meci.

Poate Hagi se poate răzgândi și poate avea ochi și pentru Ianis Stoica. Dar ce se întâmplă cu Ianis Stoica dacă nu mai dă goluri, dacă doar joacă, dar nu mai are aceleași performanțe, dacă va mai da doar patru goluri până la finalul campionatului, ceea ce nu e atât de rău în Portugalia. Coman e un jucător bun, nimic de spus, dar băiatul ăla joacă undeva, are tot sensul să fie și el pe aici. Cu performanțele pe care le-a avut nu a prins nici lotul de 33, e minim curios”, a adăugat Raț.

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Programul României în Liga Națiunilor - meciurile din septembrie și octombrie

Vineri, 25 septembrie: 

Suedia – România (Strawberry Arena)

Luni, 28 septembrie: 

România – Bosnia și Herțegovina (Arena Națională) FĂRĂ SPECTATORI

Vineri, 2 octombrie: 

Polonia – România (Stadion Narodowy) 

Luni, 5 octombrie: 

România – Suedia (Arena Națională)

Lotul convocat de Hagi pentru primele patru meciuri din Liga Națiunilor

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

MIJLOCAȘI

Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0);

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis DRĂGUȘ (FCSB, 28/7) - ACCIDENTAT.

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