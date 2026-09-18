Samba a marcat două goluri contra lui Norwich

Floyd Samba a marcat două goluri la debutul său pentru prima echipă a lui Manchester City, care a învins pe Norwich City cu 5-0, în turul al treilea al EFL Cup (Carabao Cup). Puștiul a fost promovat la prima echipă a "Cetățenilor" de către Enzo Maresca, după ce în sezonul trecut a avut evoluții foarte bune la formația secundă, încununate cu un gol marcat din "foarfecă" în finala FA Youth Cup (2-1 cu Manchester United). Celelalte goluri au fost marcate de Rayan Cherki, Allan Elias și Ryan McAidoo, ultimul fiind tot un jucător tânăr, în vârstă de 18 ani.

Samba face parte dintr-o generație de jucători interesanți ai lui City, care îi mai cuprinde pe Sverre Nypan (19 ani / împrumutat la Lommel SK), Kian Noble (19 ani), Divine Mukasa (19 ani / împrumutat la West Ham United), Christian McFarlane (19 ani / împrumutat la Leicester City), Mathys Detourbet (19 ani / împrumutat la AS Monaco), Max Hudson (18 ani), Stephen Mfuni (18 ani / împrumutat la Coventry City), Jeremy Monga (17 ani / împrumutat la Swansea City), Harrison Miles (18 ani), Ryan McAidoo (18 nai) și Finlay Gorman (17 ani).

Este fiul fostului fotbalist Chris Samba

Floyd Samba (17 ani) este născut la Macclesfield (Cheshire), localitatea de unde sunt originari Peter Crouch, Ben Amos și Izzy Christiansen. A fost junior la academia lui Manchester City de la vârsta de opt ani, iar la nivel de seniori a evoluat pentru Manchester City U21 și Manchester City. Are selecții pentru naționalele de juniori ale Franței (U16), Angliei (U16, U17) și Germaniei (U19), tatăl său având cetățenie franceză, mama sa fiind de origine germană, iar el este născut în Anglia, în 2009, în perioada în care părintele său evolua pentru Blackburn Rovers.

Este fiul fostului fotbalist Christopher Samba (cetățean francez născut în Congo, internațional congolez / ex - Sedan, Hertha Berlin, Blackburn Rovers, Anji Mahacikala, QPR, Dinamo Moscova, Panathinaikos, Aston Villa). Fratele său, Tyrone Samba (18 ani), joacă ca atacant pentru Manchester United U21. Poate evolua ca mijlocaș central, închizător și mijlocaș ofensiv.

Foto - Getty Images