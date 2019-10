ROMANIA U21 - UCRAINA U21 3-0 | Noul Vladoiu! INCREDIBIL! Marius Marin a luat cartonas rosu la doar 1 minut dupa intrarea pe teren! VIDEO

Marius Marin, jucator care a evoluat in premiera pentru nationala, a oferit faza meciului. In minutul 83, Marius Marin a fost trimis in teren de catre selectionerul Mirel Radoi in locul lui Man. La doar 1 minut de la intrarea pe teren, Marius Marin a avut o intrare criminala la un adversar, iar arbitrul i-a aratat acestuia direct cartonasul rosu.

La Campionatul Mondial din 1994, Jean Vladoiu a jucat doar trei minute pentru nationala Romaniei in meciul impotriva Elvetiei, acesta fiind eliminat dupa ce a intrat in teren din postura de rezerva.