ROMANIA U21 - UCRAINA U21 3-0 | "Trebuie sa invete asta!" Jucatorul care l-a nemultumit pe Radoi dupa victoria cu Ucraina si ce spune despre sansele de calificare la EURO

Romania U21 s-a impus in fata Ucrainei in aceasta seara, scor 3-0, dupa golurile marcate de Adrian Petre si Olimpiu Morutan. La finalul partidei, selectionerul Mirel Radoi a vorbit despre partida si despre sansele pe care echipa sa le are la calificare.

"Se pare ca in urma rezultatului din aceasta seara chiar se simt bine baietii de la nationala de tineret aici la Ploiesti. Ma bucur in primul rand pentru ei si pentru Romania. Aveam mare emotii inainte de acest si meci si ma gandeam daca planul meu dinainte de meci va functiona, dar ma bucur ca ne-a iesit cum ne-am propus.

Pana au luat pulsul jocului a durat putin, era oarecum un moment psihologic pentru ce s-a intamplat acum un an la under 19, poate prea mult repsect pentru adversar, pentru ca sunt campioni mondiali la U 20, dar dupa pauza s-a vazut ca suntem un grup unit", a declarat Mirel Radoi la PRO X.

Mirel Radoi: "Petre, ambitionat de faptul ca l-am lasat pe banca"

Selectionerul Mirel Radoi a vorbit si despre Adrian Petre, cel care a intrat de pe banca de rezerve si a marcat doua goluri in aceasta seara.

"Ma bucur pentru ca in Danemarca a inceput titular, aici a inceput pe banca de rezerve, probabil l-a ambitionat acest lucru, pana la urma despre aceste lucruri vorbim. El ne-a aratat in seara asta ca noi ai m gresit si trebuie sa fim atenti pe viitor, aceasta e atitudinea de care trebuie sa dea dovada.

La Dragus se vede ca ii lipsesc anumite lucruri, chiar la nivel international as putea spune. El trebuie sa invete din aceste greseli si acolo in fata portii sa fie mai activ.

Eu sunt multumit din punct de vedere tactic cum ne-am prezentat. Cred ca lupta pentru primele doua locuri se va da intre Romania, Ucraina si Danemarca", a mai spus Mirel Radoi.