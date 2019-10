ROMANIA U21 - UCRAINA U21 3-0 | A intrat si a lovit! "Inzaghi" Petre, mesaj pentru Radoi: "Sa nu se obisnuiasca sa ma tina pe banca" :)

Romania U21 a invins cu 3-0 reprezentativa similara a Ucrainei, la Ploiesti. Morutan si Adi Petre, de doua ori, au decis partida.

Adrian Petre a intrat in repriza a doua a partidei Romania U21 - Ucraina U21.

Adi Petre: "Sper sa nu se obisnuiasca antrenorii sa ma tina pe banca"

"Am intrat bine, am stiut... Primul gol nici nu l-am vazut, vreau sa cred ca eu l-am marcat. Suntem fericiti ca am batut campioana mondiala U20. Trebuie sa construim de la meci la meci. Sper ca antrenorii sa nu se obisnuiasca cu mine in postura de rezerva. Eu sunt fericit ca am intrat si am marcat. Trebuie sa crestem si sa dovedim ca suntem un grup unit. Vom fi ca echipa care a jucat la EURO. Ne vom lupta pentru calificare. Daca noi jucam la fel ca astazi, cred ca nu o sa ne puna cineva probleme.



Au fost multe minusuri dupa primul meci, n-a fost un sentiment placut dupa meciul cu Danemarca. Dar m-a amibitionat acel meci si sunt fericit ca astazi am castigat. Va veni Danemarca la noi acasa si atunci se va vedea adevarata valoare a noastra.

Suntem fericiti ca am castigat fara sa primim gol, am avut parte de sustinere frumoasa la Ploiesti", a spus Adrian Petre dupa Romania U21 3-0 Ucraina U21.