ROMANIA U21 - UCRAINA U21 3-0 | Pascanu a dezvaluit ce clauza unica are in contractul cu CFR Cluj: "Nu puteam sa ratez asa ceva! Se intamplat o data in viata!"

Romania U21 a invins cu 3-0 Ucraina U21, la Ploiesti. Morutan si Adi Petre, de doua ori, au marcat pe Ilie Oana.

Alex Pascanu: "Am clauza sa fiu lasat la Jocurile Olimpice de CFR Cluj"

"Nu am inceput foarte bine grupa, suntem fericiti ca am castigat. In plus, aveam o revansa de luat in fata Ucrainei. Toata Romania avea o revansa de luat, nu doar noi. Suntem foarte fericiti ca i-am batut. Au venit si bunicii sa ma sustina, este o onoare pentru toata familia ca eu sa reprezint tara. Sper ca toti romanii s-au bucurat pentru noi.

Eu am o clauza in contractul cu CFR pentru a fi lasat sa joc la Jocurile Olimpice. Am muncit mult pentru asta si nu vreau sa lipsesc. Abia astept experienta de vara viitoare.

Mai sunt multe meciuri pana la calificare. Parerea mea e ca va fi o lupta cu Danemarca si Ucraina, dar si Finlanda e de luat in seama. Ei au facut doua rezultate bune, au batut Ucraina. Este o grupa echilibrata, dar speram sa obtinem calificarea la EURO, pentru ca ce s-a intamplat asta-vara a fost cu adevarat fantastic pentru echipa, dar si pentru tara.

Am facut o sedinta mica dupa meci, domnul Radoi ne-a felicitat pentru jocul din repriza a doua.

Nu am inceput foarte bine in prima parte, dar sunt fericit ca am jucat altceva in repriza a doua.

Cu totii ne simtim responsabili, pentru ca stim ca reprezentam o tara intreaga. Oricine si-ar dori sa fie in locul nostru, de aceea noi trebuie sa luptam pentru toti romanii", a spus Alex Pascanu dupa Romania U21 3-0 Ucraina U21.