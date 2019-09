"Cred ca era mai greu pentru Spania daca juca impotriva unor jaloane!" Reactia lui Contra dupa INTRAREA CU TALPA a lui Pancu: cum a raspuns selectionerul

ROMANIA - MALTA, duminica, ora 19:00, LIVE LA PROTV

Cosmin Contra nu a dorit sa intre in polemici cu fostii internationali. Selectionerul s-a aratat deranjat de intrebarile puse de jurnalisti la conferinta de presa atunci cand a fost intrebat despre reactia lui Daniel Pancu.

"Alta intrebare!", a fost raspunsul lui Contra atunci cand a fost intrebat despre declaratiile facute de Daniel Pancu.

Contra a revenit apoi a si a precizat ca nu se mai simte deranjat atunci cand primeste critici din partea fanilor sau a oamenilor de fotbal.

"Nu ma mai deranjeaza nimic!", a fost reactia lui Contra atunci cand a fost intrebat despre criticile primite de la fosti internationali romani.

"Diferenta valorica e imensa intre noi si ei, dar asta nu scuza cu nimic faptul ca o repriza am fost jaloane, am fost jaloane...Cred ca era mai greu pentru ei cu jaloane. Pana nu am pus o talpa, pana nu le-am dat cate o palmuta peste nas sau peste dinti, sa ii controlam putin, nu am avut nicio sansa", a fost declaratia acida a lui Daniel Pancu, imediat dupa meciul cu Spania.