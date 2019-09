"Batem Suedia si Norvegia si mergem la EURO!" Pancu nu da vina pe Contra pentru esecul cu Spania: "Cred ca jucatorii nu au inteles ce le cere! E trist sa pierzi fara lupta!"

Romania a pierdut meciul cu Spania, insa tricolorii au jucat doar in ultimele 30 de minute ale partidei de pe Arena Nationala. Prima repriza si inceputul reprizei a doua au apartinut adversarilor.

Acest lucru l-a remarcat si Daniel Pancu. Antrenorul Rapidului nu intelege de ce jucatorii nu au aratat aceasi determinare inca din primul minut. Pancu nu da vina pe Cosmin Contra dupa rezultatul cu Spania.

"E trist sa pierzi fara lupta! Asa am pierdut prima repriza, a fost o repriza dominata cap-coada de Spania. Noroc cu Tatarusanu! In repriza a doua s-a putut sa mai punem si o talpa, sa mai dam si un cot. Nu cred ca putea sa pregateasca meciul cineva mai bine decat a facut-o Cosmin Contra. Cred ca a fost o problema de atitudine si agresivitate. Cred ca jucatorii nu au inteles foarte bine ce le-a cerut. Ianis Hagi ar fi trebuit sa prinda poarta la acea faza, era o pozitie foarte buna. Nu cred ca aveam prea mari asteptari de la meciul asta, doar ca diferenta a fost imensa in prima repriza! Putem sa pierdem si cu o echipa mai slab cotata, dar sa pierdem cu lupta. Batem Suedia si Norvegia si mergem la EURO. Ar fi trist, foarte, foarte trist acest Campionat European fara Romania", a declarat Daniel Pancu la ProX.