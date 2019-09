Europa, incantata de un roman dupa meciul cu Spania: e comparat cu "bestia" Diego Costa! "E o bruta!"

Romania a pierdut meciul cu Spania, insa a avut si cativa jucatori remarcati dupa aceasta infrangere. Tatarusanu, Florin Andone si George Puscas sunt cei trei romani care pot fi evidentiati dupa partida de pe Arena Nationala.

Englezii sunt incantati de George Puscas. Transferat in aceasta vara la Reading, Puscas aduna laude dupa fiecare meci. A impresionat in primele partide jucate pentru nou sa echipa si le-a atras atentia jurnalistilor si dupa meciul cu Spania. Englezii il compara pe Diego Costa, jucator spaniol pe care il cunosc foarte bine din perioada in care juca la Chelsea.

"George Puscas a schimbat jocul Romaniei aproape de unul singur, in ultimele 10 minute. A provocat eliminarea lui Diego Llorente, l-a pus de doua ori la grea incercare pe Kepa si a pasat decisiv la golul lui Andone. Este o bruta, un atacant hartuitor. Un mini-Diego Costa", au britanicii de la Scouted Football.