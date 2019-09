ROMANIA - MALTA, duminica, ora 19:00, LIVE LA PROTV | SCHIMBARI RADICALE pregatite de Contra: modifica sistemul, dar renunta si la cel mai bun om din meciul cu Spania!

ROMANIA - MALTA, duminica, ora 19:00, LIVE LA PROTV

"Tricolorii" se pregatesc intens pentru meciul cu Malta. Dupa esecul cu Spania, Contra nu concepe un pas gresit in confruntarea cu modesta nationala a Maltei si si-a scos jucatorii la antrenament la primele ore ale diminetii.

Potrivit informatiilor din cadrul lotului nationalei, Cosmin Contra va schimba sistemul tactic la meciul cu Malta. Selectionerul va renunta la sistemul cu 5 fundasi si va folosi, cel mai probabil, sistemul 4-3-1-2.

Schimbari vor fi si in formula de start. Cea mai surprinzatoare ar fi scoaterea din primul "11" a celui mai bun jucator din meciul cu Spania: Ionut Radu are sanse mari sa joace in partida cu Malta, in locul lui Tatarusanu. Pe langa Radu, in formula de start la meciul de maine si-ar mai putea face aparitia Adrian Rus, Alexandru Chipciu, Ianis Hagi (in locul lui Stanciu) si Florin Andone (in locul lui Keseru). De asemenea, si Alexandru Maxim s-ar putea regasi printre titulari.