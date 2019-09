ROMANIA - MALTA, duminica, ora 19:00, LIVE LA PROTV | Contra a explicat esecul cu Spania: "Nu sunt un antrenor fricos!" Ce le-a spus jucatorilor dupa meci: "Le-am transmis asta!"

ROMANIA - MALTA, duminica, ora 19:00, LIVE LA PROTV

Cosmin Contra a incercat sa explice esecul din meciul cu Spania. Contra a dat drept exemplu meciurile trecute ale Spaniei, cu adversari mai puternici decat nationala Romaniei.

Contra se apara si spune ca nu este un antrenor fricos, cu referire directa la sistemul cu 5 fundasi folosit la confruntarea cu Spania

"Nu sunt dezamagit de critici. Nu am fost si nu sunt un antrenor fricos. La meciul de acasa cu Suedia, Spania a avut 80% posesie si au avut mai multe ocazii decat au avut cu noi, iar portarul lor a aparat mai mult decat Tatarusanu. Croatia a luat 6 goluri. Angliei a dat doua goluri, dar au avut 6-7 ocazii. Spania este o echipa care face viata grea oricarei echipe. Am ales tactica pe care am considerat-o potrivita. Urmeaza patru finale, le-am transmis jucatorilor. Indiferent de rezultatul meciului cu Spania, tot patru finale am fi avut. Daca vom castiga cele patru meciuri, cred ca vom ajunge la Campionatul European. Nu stiu daca Romania a marcat mai multe goluri cu alt selectioner decat a marcat in mandatul meu. Mi-as dori sa joc ca Spania, dar nu cred ca avem jucatori.



Le-am spus jucatorilor ca trebuie sa marcam cat mai repede cu Malta. Si sa marcam cat mai multe goluri pentru ca golaverajul ar putea conta.", a declarat Cosmin Contra la conferinta de presa.