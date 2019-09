ULTIMA ORA | Puscas poate da LOVITURA dupa meciul cu Spania! Un club URIAS vrea sa-l transfere dupa ce l-a urmarit pe Arena Nationala

George Puscas a fost unul dintre putinii jucatori romani remarcati dupa esecul cu Spania. Atacantul roman a avut o evolutie foarte buna si poate prinde un transfer important la o echipa importanta din Europa.

Potrivit presei din Turcia, Fenerbache se intereseaza de Puscas si si-ar dori sa-l transfere dupa ce scouterii clubului turc l-au urmarit "pe viu" la meciul cu Spania. Inter, Juventus si Fenerbahce au avut oameni trimisi la Romania-Spania. Conform jurnalistilor turci, Fenerbahce va initia negocierile cu Reading pentru a-l aduce pe Puscas.

Este insa greu de crezut ca Reading va renunta la Puscas in conditiile in care romanul a impresionat deja din primele meciuri jucate pentru noua sa echipa. In plus, englezii au platit 10 milioane de euro pentru transferul lui Puscas in aceasta vara si nu vor renunta la atacant pentru o suma mai mica.

Daca mutarea lui Puscas se va realiza in iarna, ar fi al doilea transfer al unui atacant roman din Anglia in Turcia. Chiar inainte de meciul cu Spania, Florin Andone a fost achizitionat de Galatasaray de la Brighton.