Cosmin Contra a dat cărțile pe față după dezastrul României din Liga Națiunilor: „Ăsta e adevărul!”

Cosmin Contra a dat cărțile pe față după dezastrul României din Liga Națiunilor: „Ăsta e adevărul!” Nationala
Alexandru Hațieganu
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Fostul selecționer Cosmin Contra a analizat situația naționalei României, pierzătoare în patru meciuri din tot atâtea posibile în Liga Națiunilor. 

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Din articol

Contra a explicat că Gică Hagi și-a dorit să implementeze un fotbal ofensiv diferit la prima reprezentativă, însă sistemul de joc 4-3-1-2 nu este compatibil pentru tricolori.  

Cosmin Contra: „Nu știu dacă jucătorii pot să joace în sistemul ăsta”

„Eu cred că Gică a declarat zilele trecute că a venit să facă ceva diferit la echipa națională. În ultimele trei zile a insistat pe același sistem de joc, același sistem pe care l-a folosit și la Farul, 4-3-1-2, cu mijlocașul defensiv care coboară între fundașii centrali, cu cei trei din față care nu fac deloc faza de apărare și cei trei de la mijloc aleargă dintr-o parte în alta.

În astea trei meciuri am văzut că suntem foarte slabi pe benzi, toate echipele, pe margini, ne-au atacat. El vrea să implementeze sistemul ăsta, dar nu știu dacă jucătorii pot să joace în sistemul ăsta. E un sistem foarte exigent, în care cei trei mijlocași trebuie să alerge foarte mult. Am văzut că îl folosește pe Dennis Man foarte aproape de atacant. Întâlnind o echipă ca Suedia, care are jucători la Roma, la Dortmund, la Fulham, la Manchester...

Au calitate și, dacă nu ești foarte agresiv în pressing, atunci toate echipele te judecă. Gică a venit să facă ceva diferit. Vrea să facă ceva diferit față de ce au făcut toți ceilalți antrenori. Eu în Liga Națiunilor n-am pierdut niciun meci și am fost criticat. Când am debutat 20 de jucători la națională și nu am avut rezultate, am fost criticat. Ăsta e adevărul! Gică vrea să facă ceva diferit, vrea să facă ceva diferit, dar, deocamdată, rezultatele nu sunt.

Eu nu cred că la echipa națională ai timp. Dacă vrei să ai timp, promovezi toți jucătorii tineri și formezi o echipă pentru peste doi ani sau trei ani, cum i-am debutat eu pe cei de la tineret, care nu au avut rezultate imediat. Ăsta e mersul în viața unei echipe.

Contra: „Nu suntem realiști”

Am înțeles că toată lumea pe acolo a declarat că facem 10 puncte, 12 puncte, deci nu suntem realiști. Suedia e o echipă extraordinar de puternică, Bosnia ne-a surclasat, ne-a dat cu terenul în cap la București, iar Polonia nu mi s-a părut de speriat, dar ne-a dat șase, asta e analiza corectă.

La echipa națională, nu poți să ai timp, doar dacă vrei un schimb de generații, doar atunci poți să dai timp. Eu n-am văzut în acțiunea asta foarte mulți jucători tineri în primul 11. Mie mi-a plăcut de Matei de la Craiova, dar, din patru meciuri, la trei nu a fost convocat. Mie mi-a plăcut băiatul la acțiunea anterioară, joacă meci de meci la Craiova. E un jucător tânăr, dar nu s-a bazat pe el, pentru că, probabil, pe postul lui sunt jucători cu mai multă experiență și Gică a vrut să se bazeze pe ei.

Nu știu ce se vrea, nu știu ce se vorbește la echipa națională. Gică a zis că nu vrea să facă ce au făcut ceilalți antrenori, atunci să-l lăsăm pe Gică să vină cu un schimb. Rezultatele nu sunt. Probabil că nimeni nu se aștepta să avem zero puncte după patru meciuri.

Am stat prost în sistemul ăsta și la nivel defensiv, și la nivel ofensiv, ăsta este adevărul, dar, probabil, ca să implementezi un schimb de sistem, trebuie să trecem prin aceste rezultate, dar cădem în urna a treia valorică și să vedem ce noroc avem la tragerea la sorți”, a declarat Cosmin Contra, potrivit digisport.ro.

Cosmin Contra

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Suedia - România 2-1, România - Bosnia 2-4, Polonia - România 6-0 și România - Suedia 0-1 sunt rezultatele înregistrate de tricolori în Liga Națiunilor. 

Clasamentul grupei

  • 1) Suedia - 10 puncte
  • 2) Bosnia - 8 puncte
  • 3) Polonia - 4 puncte
  • 4) România - 0 puncte

Pentru elevii lui Gică Hagi urmează meciul de acasă cu Polonia (14 noiembrie) și deplasarea din Bosnia (17 noiembrie). 

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