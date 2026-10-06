Partida Spania U21 - România U21, din runda a 10-a a grupei A din preliminariile EURO U21, va avea loc marți, de la ora 20:00 și va putea fi urmărită pe platforma VOYO.

Spania U21 - România U21, LIVE pe VOYO, de la 20:00

Spania U21 vine după victoria clară cu San Marino U21, scor 13-0, iar spaniolii au avut opt victorii și o înfrângere în Grupa A de calificare. Singurul meci pe care l-au pierdut jucătorii echipei U21 a „Furiei Roja” este cu Finlanda în deplasare, scor 1-2.

Spaniolii se află pe primul loc în clasamentul grupei, dar nu au asigurată calificarea matematică.

De cealaltă parte, România U21 nu mai are nicio șansă la calificare după înfrângerea cu Finlanda din runda trecută, scor 0-2. „Tricolorii mici” au înregistrat trei înfrângeri și șase victorii în această grupă de calificare.

Lotul convocat de Costin Curelea pentru meciurile României U21: