LIVE VIDEO Spania U21 - România U21, LIVE pe VOYO, de la 20:00 | Ultima impresie contează! „Tricolorii mici”, gata să facă surpriza

Spania U21 - România U21, LIVE pe VOYO, de la 20:00 | Ultima impresie contează! „Tricolorii mici”, gata să facă surpriza Nationala U21
SPORT.RO
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Spania U21 - România U21 este LIVE pe VOYO, de la ora 20:00.

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Partida Spania U21 - România U21, din runda a 10-a a grupei A din preliminariile EURO U21, va avea loc marți, de la ora 20:00 și va putea fi urmărită pe platforma VOYO.

Spania U21 - România U21, LIVE pe VOYO, de la 20:00

Spania U21 vine după victoria clară cu San Marino U21, scor 13-0, iar spaniolii au avut opt victorii și o înfrângere în Grupa A de calificare. Singurul meci pe care l-au pierdut jucătorii echipei U21 a „Furiei Roja” este cu Finlanda în deplasare, scor 1-2.

Spaniolii se află pe primul loc în clasamentul grupei, dar nu au asigurată calificarea matematică.

De cealaltă parte, România U21 nu mai are nicio șansă la calificare după înfrângerea cu Finlanda din runda trecută, scor 0-2. „Tricolorii mici” au înregistrat trei înfrângeri și șase victorii în această grupă de calificare.

Lotul convocat de Costin Curelea pentru meciurile României U21:

  • Portari: Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Rafael Munteanu (Farul Constanța), Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara);
  • Fundași: Andrei Dorobanțu (UTA Arad), David Irimia (Dinamo), Răzvan Pașcalău (Cosenza | Italia), Mario Bărăitaru (CSM Slatina), Matteo Duțu (Dinamo), Darius Fălcușan (Concordia Chiajna), Kevin Ciubotaru (Dundee United | Scoția), Ricardo Pădurariu (FCSB), Alexandru Șuteu (FC Voluntari);
  • Mijlocași: Iustin Doicaru (Rizespor | Turcia), Eduard Radaslavescu (Farul Constanța), Cătălin Vulturar (Rapid), Yanis Pîrvu (CFC Argeș), Raul Cîmpean (Sepsi OSK), Cristian Mihai (Dinamo), Luca Banu (Farul Constanța), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Remus Guțea (FC Voluntari), Alexandru Stoian (FCSB);
  • Atacanți: Atanas Trică (AEK Larnaca | Cipru), Rareș Burnete (Südtirol | Italia), Ioan Vermeșan (Widzew Lodz | Polonia).

Mihai Stoichiță: ”Ce să explic? Ce au făcut ăia?”

Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, s-a arătat extrem de supărat după rezultatul de la Târgoviște și nu a vrut să dialogheze cu reporterii. Înainte de a se urca în mașină, oficialul a spus, totuși, câteva cuvinte.

„Ce să explic? Ce au făcut ăia? Ce să explic? Întrebați-i pe ăia care au fost pe teren. Pa!”, a spus Mihai Stoichiță.

Pentru România U21, acesta este primul turneu final ratat după nouă ani. Utima oară a fost la EURO 2017, care a fost găzduit de Polonia. În ultimele trei ediții al Europeanului de tineret, România a fost eliminată în faza grupelor.

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