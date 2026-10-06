A fost a patra înfrângere consecutivă pentru selecționerul Gheorghe Hagi pe banca naționalei. Prima reprezentativă a mai pierdut în acțiunea din septembrie-octombrie cu Bosnia (2-4), Polonia (0-6) și turul cu Suedia (1-2).

Ciprian Marica a văzut România - Suedia și a reacționat categoric

La VOYO SPORT LIVE pe VOYO SPORT 1, moderatorul Andrei Grecu i-a avut invitați pe foștii internaționali români Ciprian Marica și Cristi Pulhac

Marica a explicat că România, în ciuda faptului că a avut o posesie mai mare decât a Suediei, nu a pus atât de multă presiune precum a făcut-o selecționata lui Graham Potter.

În minutul 13, s-a înscris și unicul gol al confruntării, semnat de Viktor Gyokeres, starul lui Arsenal.

”Pozitiv e că am avut posesie 52% peste ei. Am avut mai multe șuturi spre poartă decât ei, 14 la 13, am avut șuturi pe poartă mai multe decât ei și cornere mai multe decât ei. Te-ai fi gândit că România a controlat jocul!

Aici e o speță... una e să ai posesia și confundăm lucrul ăsta cu controlul jocului. România a avut posesia mai mult decât Suedia, dar nu a avut niciodată controlul jocului. Mai aproape a fost Suedia de 2-0 decât România să egaleze.

Am avut un joc elaborat în zonele laterale, în condițiile în care noi am jucat fără atacant. Am adus foarte multe centrări în careu. Pentru cine? Noi îl aveam vârf pe Tănase. Asta pozitiv! (n.r. Cristi Pulhac: Ai fost pozitiv ironic!).

Astea ar fi câteva lucruri de discutat și de văzut, dacă tactica a fost sau n-a fost cea corectă. Ei când au avut mingea au reușit să creeze ocazii, să creeze pericol. Noi am tras de la distanță. Am tras de multe ori din poziții în care nu se marchează, în mod normal, gol.

La statistică a contat, însă în meci România nu a pus probleme mari adversarului. În condițiile în care îți dorești să ai posesia, te gândești că jucătorii tăi cei mai buni sunt totuși jucători de profunzime, de spațiu liber. Man, Mihăilă și Rațiu au nevoie de spațiu. Pentru ce trebuie să am posesia?”, a spus Marica la VOYO SPORT LIVE.

Desfășurarea meciului România - Suedia

Partida cu Suedia a fost prima în care elevii lui Gică Hagi s-au bucurat de sprijinul suporterilor pe „Arena Națională”. La duelul anterior de pe teren propriu, cel cu Bosnia, cel mai mare stadion al țării nu a putut primi spectatori în tribune din cauza unei suspendări.

Cu mai mulți jucători indisponibili, Gică Hagi a trimis următoarea formulă de start: Hindrich - Rațiu, Coubiș, M. Ilie, Bancu - R. Marin, Vl. Dragomir - Man, Stanciu (C), Olaru - Fl. Tănase.

Trecutul recent al celor trei înfrângeri și-a spus cuvântul, iar Gyokeres a reușit să deschidă scorul în minutul 13 al duelului. Atacantul lui Arsenal a profitat de o respingere din bară, împingând balonul în poarta goală.

Replica „tricolorilor” a venit rapid, aceștia dominând autoritar la capitolul posesie. Totodată, România a fost periculoasă atât prin Nicolae Stanciu, în minutul 58, cât și prin Florin Tănase, în minutul 63.

Deși șarja ofensivă a durat până la final, România a pierdut și al patrulea meci din UEFA Nations League. În urma acestui rezultat, echipa națională rămâne fără niciun punct obținut în competiția continentală.