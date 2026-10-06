Specialiștii au decis! Ce șanse are România să se califice la EURO 2028 după dezastrul din Nations League

Deși Gică Hagi anunțat la începutul grupei de UEFA Nations League că își dorește toate cele 12 puncte în joc puse în acțiunea din septembrie - octombrie, după primele patru partide statistica arată îngrozitor: 13 goluri primite și doar trei marcate.

Ce șanse are România să se califice la EURO după dezastrul din Nations League

Mandatul lui Gică Hagi este, cel puțin pentru moment, mult sub așteptări. Selecționerul a bifat o singură victorie, în partida amicală cu Țara Galilor, ca în ultimele patru dueluri din UEFA Nations League să nu obțină niciun punct.

Campionatul European din 2028 va avea loc în Regatul Unit și Irlanda, iar meciurile vor fi găzduite de nouă stadioane: șase din Anglia și câte unul din Țara Galilor, Scoția și Republica Irlanda. Competiția va fi transmisă în exclusivitate pe PROTV și VOYO.

Revenind la echipa națională, șansele de participare a „tricolorilor” au scăzut drastic după cele patru eșecuri din UEFA Nations League.

Experții de la Football Meets Data au făcut toate calculele, iar reprezentativa antrenată de Gică Hagi este văzută cu un procent de doar 15% la calificare.

Acest număr mic se datorează faptului că România se va afla în a 3-a urnă valorică la tragerea la sorți, asta din cauza parcursului din UEFA Nations League. La prima vedere, „tricolorii” vor da peste două adversare mai bine cotate în preliminariile pentru EURO.