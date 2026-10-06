Specialiștii au decis! Ce șanse are România să se califice la EURO 2028 după dezastrul din Nations League

Specialiștii au decis! Ce șanse are România să se califice la EURO 2028 după dezastrul din Nations League Nationala
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Echipa națională a pierdut și al patrulea meci din Nations League, scor 0-1 cu Suedia.

TAGS:
Echipa NationalaGica HagiEURO 2028
Din articol

Deși Gică Hagi anunțat la începutul grupei de UEFA Nations League că își dorește toate cele 12 puncte în joc puse în acțiunea din septembrie - octombrie, după primele patru partide statistica arată îngrozitor: 13 goluri primite și doar trei marcate.

Ce șanse are România să se califice la EURO după dezastrul din Nations League

Mandatul lui Gică Hagi este, cel puțin pentru moment, mult sub așteptări. Selecționerul a bifat o singură victorie, în partida amicală cu Țara Galilor, ca în ultimele patru dueluri din UEFA Nations League să nu obțină niciun punct.

Campionatul European din 2028 va avea loc în Regatul Unit și Irlanda, iar meciurile vor fi găzduite de nouă stadioane: șase din Anglia și câte unul din Țara Galilor, Scoția și Republica Irlanda. Competiția va fi transmisă în exclusivitate pe PROTV și VOYO.

Revenind la echipa națională, șansele de participare a „tricolorilor” au scăzut drastic după cele patru eșecuri din UEFA Nations League.

Experții de la Football Meets Data au făcut toate calculele, iar reprezentativa antrenată de Gică Hagi este văzută cu un procent de doar 15% la calificare.

Acest număr mic se datorează faptului că România se va afla în a 3-a urnă valorică la tragerea la sorți, asta din cauza parcursului din UEFA Nations League. La prima vedere, „tricolorii” vor da peste două adversare mai bine cotate în preliminariile pentru EURO.

Desfășurarea meciului România - Suedia

Partida cu Suedia a fost prima în care elevii lui Gică Hagi s-au bucurat de sprijinul suporterilor pe „Arena Națională”. La duelul anterior de pe teren propriu, cel cu Bosnia, cel mai mare stadion al țării nu a putut primi spectatori în tribune din cauza unei suspendări.

Cu mai mulți jucători indisponibili, Gică Hagi a trimis următoarea formulă de start: Hindrich - Rațiu, Coubiș, M. Ilie, Bancu - R. Marin, Vl. Dragomir - Man, Stanciu (C), Olaru - Fl. Tănase.

Trecutul recent al celor trei înfrângeri și-a spus cuvântul, iar Gyokeres a reușit să deschidă scorul în minutul 13 al duelului. Atacantul lui Arsenal a profitat de o respingere din bară, împingând balonul în poarta goală.

Replica „tricolorilor” a venit rapid, aceștia dominând autoritar la capitolul posesie. Totodată, România a fost periculoasă atât prin Nicolae Stanciu, în minutul 58, cât și prin Florin Tănase, în minutul 63.

Deși șarja ofensivă a durat până la final, România a pierdut și al patrulea meci din UEFA Nations League. În urma acestui rezultat, echipa națională rămâne fără niciun punct obținut în competiția continentală.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Nicușor Dan merge pe varianta unui diplomat. Luca Niculescu, desemnat premier al României
Nicușor Dan merge pe varianta unui diplomat. Luca Niculescu, desemnat premier al României
ARTICOLE PE SUBIECT
Superb! Omagiu adus lui Lionel Messi înainte de ultimul său meci la națională
Superb! Omagiu adus lui Lionel Messi înainte de ultimul său meci la națională
Daniel Bîrligea, OUT! Frosinone a făcut anunțul
Daniel Bîrligea, OUT! Frosinone a făcut anunțul
Hagi, pus pe butuci de... Hagi! Ce nu ni s-a spus după rezultatele catastrofale din Nations League
Hagi, pus pe butuci de... Hagi! Ce nu ni s-a spus după rezultatele catastrofale din Nations League
ULTIMELE STIRI
Culisele rămânerii lui Hagi la națională: precedentul care îl face să vadă luminița de la capătul tunelului
Culisele rămânerii lui Hagi la națională: precedentul care îl face să vadă luminița de la capătul tunelului
Ce face Dani Olmo cu 2% din salariul său: ”Nu vorbește despre asta public”
Ce face Dani Olmo cu 2% din salariul său: ”Nu vorbește despre asta public”
Nu doar Hagi e în pericol să fie demis. Alți opt selecționeri ar putea să nu mai prindă meciurile din luna noiembrie
Nu doar Hagi e în pericol să fie demis. Alți opt selecționeri ar putea să nu mai prindă meciurile din luna noiembrie
Superb! Omagiu adus lui Lionel Messi înainte de ultimul său meci la națională
Superb! Omagiu adus lui Lionel Messi înainte de ultimul său meci la națională
Daniel Bîrligea, OUT! Frosinone a făcut anunțul
Daniel Bîrligea, OUT! Frosinone a făcut anunțul
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Juri Cisotti a dat verdictul după 10 zile sub comanda lui Laurențiu Reghecampf la FCSB

Juri Cisotti a dat verdictul după 10 zile sub comanda lui Laurențiu Reghecampf la FCSB

România - Suedia 0-1! Tricolorii au dat semne de viață insuficiente pentru a evita a patra înfrângere la rând în Liga Națiunilor

România - Suedia 0-1! Tricolorii au dat semne de viață insuficiente pentru a evita a patra înfrângere la rând în Liga Națiunilor

Gică Hagi, exploziv la conferință: ”Dur, foarte dur! / Gata, din noiembrie asta o să se întâmple”

Gică Hagi, exploziv la conferință: ”Dur, foarte dur! / Gata, din noiembrie asta o să se întâmple”

Cât s-a terminat Bosnia - Polonia, celălalt meci din grupa României în Nations League

Cât s-a terminat Bosnia - Polonia, celălalt meci din grupa României în Nations League

Tătărușanu, uluit de fotbalistul care e ignorat de Hagi la națională: ”N-am mai văzut un asemenea talent”

Tătărușanu, uluit de fotbalistul care e ignorat de Hagi la națională: ”N-am mai văzut un asemenea talent”

Mihai Pintilii, fără perdea despre mandatul lui Gică Hagi la echipa națională

Mihai Pintilii, fără perdea despre mandatul lui Gică Hagi la echipa națională



Recomandarile redactiei
Culisele rămânerii lui Hagi la națională: precedentul care îl face să vadă luminița de la capătul tunelului
Culisele rămânerii lui Hagi la națională: precedentul care îl face să vadă luminița de la capătul tunelului
Ce face Dani Olmo cu 2% din salariul său: ”Nu vorbește despre asta public”
Ce face Dani Olmo cu 2% din salariul său: ”Nu vorbește despre asta public”
Nu doar Hagi e în pericol să fie demis. Alți opt selecționeri ar putea să nu mai prindă meciurile din luna noiembrie
Nu doar Hagi e în pericol să fie demis. Alți opt selecționeri ar putea să nu mai prindă meciurile din luna noiembrie
Spania U21 - România U21, LIVE pe VOYO, de la 20:00 | Ultima impresie contează! „Tricolorii mici”, gata să facă surpriza
Spania U21 - România U21, LIVE pe VOYO, de la 20:00 | Ultima impresie contează! „Tricolorii mici”, gata să facă surpriza
Daniel Bîrligea, OUT! Frosinone a făcut anunțul
Daniel Bîrligea, OUT! Frosinone a făcut anunțul
Alte subiecte de interes
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Edi Iordănescu s-a decis după plecarea de la naționala României: "Am vorbit cu el"
Edi Iordănescu s-a decis după plecarea de la naționala României: "Am vorbit cu el"
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
România, verdict devastator în ziua meciului cu Suedia! Ce șanse mai avem pentru EURO 2028
România, verdict devastator în ziua meciului cu Suedia! Ce șanse mai avem pentru EURO 2028
România, ADIO și EURO 2028? Misiune infernală după dezastrul din Nations League: cum arată ACUM urnele
România, ADIO și EURO 2028? Misiune infernală după dezastrul din Nations League: cum arată ACUM urnele
CITESTE SI
Cine este Luca Niculescu, diplomatul desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de premier

stirileprotv Cine este Luca Niculescu, diplomatul desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de premier

Unde ar fi plănuit copilotul Flydubai care și-a înjunghiat colegul să prăbușească avionul cu peste 180 de pasageri

stirileprotv Unde ar fi plănuit copilotul Flydubai care și-a înjunghiat colegul să prăbușească avionul cu peste 180 de pasageri

Mirabela Grădinaru, vizită în Cehia la ONG-uri pentru copii și tineri. Ce a discutat cu Prima Doamnă, Eva Pavlová

stirileprotv Mirabela Grădinaru, vizită în Cehia la ONG-uri pentru copii și tineri. Ce a discutat cu Prima Doamnă, Eva Pavlová

Consultări la Cotroceni. Delegația USR, după discuția cu Nicușor Dan: „Soluția anticipatelor, cea mai sinceră faţă de români”

stirileprotv Consultări la Cotroceni. Delegația USR, după discuția cu Nicușor Dan: „Soluția anticipatelor, cea mai sinceră faţă de români”

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!