POLONIA - ROMÂNIA

UPDATE 1 octombrie 2026 | Scenariul lui Marica. Ce rezultate va obține România în meciurile cu Polonia și cu Suedia. Marica a fost invitat joi după-amiază la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1

UPDATE 1 octombrie 2026 | Lovitură uriașă pentru Suedia, selecționată aflată în grupa României. CITEȘTE AICI!

UPDATE 1 octombrie 2026 | Dorin Goian a spus la VOYO SPORT LIVE, joi după-amiază, că cel mai mare adversar al selecționerului este timpul.

"Gică Hagi poate să facă, clar, dar e nevoie de timp. Noi, din păcate, nu avem timp. Îi doresc lui Gică să aibă rezultate pentru că merită. Suntem datori să avem încredere în el și să avem răbdare. Din păcate, la națională nu e timp și toată lumea vrea rezultate, mai ales în vremea asta unde hate-ul e la cote maxime și abia așteptăm un eșec ca să comentăm toți. Lumea e din ce în ce mai rea.

Când primești 6 goluri în două jocuri, e clar că linia defensivă are o mare parte de vină. E rău și când primești două goluri, dar să primești 4 acasă împotriva Bosniei... ok, au jucat la Mondial, dar înainte, noi pe bosniaci îi cam ciufuleam", a declarat Goian, în emisiunea de pe VOYO SPORT 1.

UPDATE 1 octombrie 2026 | Hagi a anunțat lotul României pentru partida de vineri seară contra Poloniei.

UPDATE 1 octombrie 2026 | Hagi nu va putea conta în Polonia pe atacantul Louis Munteanu. AICI anunțul făcut joi dimineața de Federația Română de Fotbal.