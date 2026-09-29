Cu o garnitură de start schimbată aproape în totalitate față de meciul de la Stockholm, România a început cum nu se putea mai rău pe Arena Națională și a încasat nu mai puțin de trei goluri în prima repriză. Lucrurile nu s-au schimbat nici în partea secundă, pentru că ”tricolorii” nu au putut întoarce rezultatul, astfel că Bosnia a plecat cu toate cele trei puncte de la București.

După meci, mai multe voci importante din fotbalul românesc au criticat evoluția ”tricolorilor”. Costel Pantilimon (39 de ani), fostul portar de la Manchester City, Sunderland și Nottingham Forest, crede că această acțiune va reprezenta un ”capăt de drum” pentru câțiva dintre jucătorii convocați de Gică Hagi.

Costel Pantilimon: ”Pentru unii va fi capăt de drum”

Selecționerul a spus la conferința de presă că nu poate scoate în evidență nimic bun din această partidă și a avut un nou discurs-manifest, în care și-a pus sub semnul întrebării viitorul la echipa națională.

„Da, cu siguranță, pentru unii va fi capăt de drum în ideea în care nu se vor mai obține șanse așa de ușoare de a ajunge la echipa națională. Cred că a înțeles că, la nivelul ăsta, ai nevoie de jucători care sunt în formă, care au ritm, e foarte greu să aduci jucători care să se transforme de la o zi la alta la nivel internațională.

Nivelul echipei naționale are alte cerințe, lucrurile trebuie să fie clare. Jucătorii care sunt în formă ar trebui să facă parte din echipa națională. Fiecare antrenor a avut o anumită structură pe care s-a bazat”, a spus Costel Pantilimon, la ”VOYO SPORT LIVE”.

Pentru România urmează un alt test foarte dificil, în deplasare cu Polonia. După primele două runde, tricolorii sunt pe ultimul loc în grupa din Liga B.

Grupa României din Liga Națiunilor