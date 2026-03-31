Ciprian Marica, verdict neașteptat despre Gică Hagi la națională: „Este trist! FRF se ascunde în spatele lui”

România a pierdut amicalul cu Slovacia, scor 0-2, iar marcatorii au fost Daniel Bîrligea (7') și David Strelec (46').

„Tricolorii” încheie cu două înfrângeri această pauză internațională, după cea din semifinala barajului cu Turcia și cea de la Bratislava cu Slovacia.

Ciprian Marica trage un semnal de alarmă înainte ca Gică Hagi să fie numit selecționer

Fostul atacant al echipei naționale nu s-a arătat bucuros pentru schimbarea de selecționer, chiar dacă Gică Hagi este aproape sigur viitorul antrenor al României.

Ciprian Marica a pus accent pe felul în care a lucrat Federația Română de Fotbal în ultimii ani și consideră că de multe ori au pus eșecurile pe seama selecționerilor de la momentul respectiv.

„Întotdeauna am căutat antrenor și poate va fi Gică Hagi, dar întotdeauna la noi portarul s-a remarcat. Mă uitam în presă că se caută atacant român bun, dar greu, foarte greu. Vrem să fim optimiști, dar trebuie să fim și realiști și să spunem că ne așteaptă o perioadă grea.

Singurul lucru care ne-ar reda speranța și încrederea că putem ajunge acolo este Gică Hagi și ar fi o mutare bună, mai ales pentru cei din Federație, care se vor ascunde în spatele lui Hagi, așa cum au făcut-o și în spatele lui Rădoi, al lui Contra, al lui Lucescu, și mereu antrenorii au fost vinovați, mai puțin cei care conduc fotbalul românesc. Trist este întreg fotbalul românesc, nu doar partida cu Slovacia”, a spus Marica, conform Gsp.ro.