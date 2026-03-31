Ciprian Marica, verdict neașteptat despre Gică Hagi la națională: „Este trist! FRF se ascunde în spatele lui”

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ciprian Marica nu s-a arătat entuziasmat de numirea lui Gică Hagi la echipa națională.

TAGS:
RomaniaSlovaciaGica HagiCiprian Marica
Din articol

România a pierdut amicalul cu Slovacia, scor 0-2, iar marcatorii au fost Daniel Bîrligea (7') și David Strelec (46').

„Tricolorii” încheie cu două înfrângeri această pauză internațională, după cea din semifinala barajului cu Turcia și cea de la Bratislava cu Slovacia.

Ciprian Marica trage un semnal de alarmă înainte ca Gică Hagi să fie numit selecționer 

Fostul atacant al echipei naționale nu s-a arătat bucuros pentru schimbarea de selecționer, chiar dacă Gică Hagi este aproape sigur viitorul antrenor al României.

Ciprian Marica a pus accent pe felul în care a lucrat Federația Română de Fotbal în ultimii ani și consideră că de multe ori au pus eșecurile pe seama selecționerilor de la momentul respectiv.

„Întotdeauna am căutat antrenor și poate va fi Gică Hagi, dar întotdeauna la noi portarul s-a remarcat. Mă uitam în presă că se caută atacant român bun, dar greu, foarte greu. Vrem să fim optimiști, dar trebuie să fim și realiști și să spunem că ne așteaptă o perioadă grea.

Singurul lucru care ne-ar reda speranța și încrederea că putem ajunge acolo este Gică Hagi și ar fi o mutare bună, mai ales pentru cei din Federație, care se vor ascunde în spatele lui Hagi, așa cum au făcut-o și în spatele lui Rădoi, al lui Contra, al lui Lucescu, și mereu antrenorii au fost vinovați, mai puțin cei care conduc fotbalul românesc. Trist este întreg fotbalul românesc, nu doar partida cu Slovacia”, a spus Marica, conform Gsp.ro.

Toate drumurile duc spre Gică Hagi

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, a transmis public că o decizie în privința noului selecționer a fost deja luată, preferând însă să păstreze temporar misterul asupra numelui ales.

„Vom avea un antrenor nou, normal. Să-i mulţumim lui nea Mircea pentru ce a făcut şi cu cel care vine sper să avem succes şi să aducem din nou bucuria care a fost acum un an jumătate, în 2024. Nu cred că e cazul să îl dezvălui eu, o să-l aflaţi în curând”, a precizat oficialul FRF, potrivit as.ro.

Deși anunțul nu a fost încă formalizat, toate informațiile arată că Gică Hagi este cel care va prelua destinele tricolorilor. Un detaliu important care întărește această mutare este decizia recentă a tehnicianului de 61 de ani de a renunța la pachetul majoritar de acțiuni de la Farul Constanța, pe care i l-a cedat lui Gică Popescu, eliberându-și astfel drumul către funcția de selecționer.

Publicitate
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!