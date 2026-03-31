Meciul de la Bratislava este condus de pe bancă de Jerry Gane, în absența lui Mircea Lucescu (80 de ani), afectat de problemele de sănătate care au dus la internarea sa la Spitalul Universitar pentru investigații suplimentare.

”Mandatul” celui mai galonat antrenor român se va încheia, oricum, după acest meci cu Slovacia, iar Federația Română de Fotbal pare să fi găsit deja un nou selecționer. Toate zvonurile îl dau pe Gică Hagi (61 de ani) drept favorit pentru revenirea pe banca naționalei.

Gică Popescu: ”Mi-aș dori mult să ajungă Hagi selecționer”

Gică Popescu, fostul căpitan al Generației de Aur, a fost întrebat direct despre posibilitatea ca ”Regele” să preia echipa națională, dar răspunsul său a fost cât se poate de discret.

”Mi-aș dori mult să ajungă Gică, pentru că știu cât iubește Gică naționala. Toți am iubit-o, dar parcă nimeni nu a iubit-o cum a iubit-o Hagi. Este la maturitatea necesară să preia naționala.

Nu cred că mai are ce să demonstreze la nivel de club. Nu știu absolut nimic. Gică este foarte secretos când vine vorba de acest subiect. Și chiar dacă aș ști, din respect pentru nea Mircea, nu aș spune nimic”, a spus Gică Popescu, la Antena 1.

Slovacia - România | Echipa de start a ”tricolorilor”:

ROMÂNIA: 1. Radu – 2. Rațiu, 3. Drăgușin, 5. Ghiță, 8. Baiaram, 9. Bîrligea, 10. Stanciu-cpt., 11. Bancu, 19. Tănase, 20. Man, 21. Dragomir. Antrenor: Ionel Gane

Rezerve: 12. L. Popescu, 16. Aioani – 4. Rus, 6. Screciu, 7. Dobre, 13. Mihăilă, 14. Hagi, 15. Burcă, 17. Miculescu, 18. R. Marin, 22. M. Coman, 23. Sorescu, 24. Coubiș, 25. Petrila, 26. Ciubotaru