Va juca Kvaratskhelia împotriva României?! Vestea primită de Gică Hagi înainte de debutul pe banca naționalei

Gică Hagi va debuta pe banca echipei naționale în meciul amical cu Georgia, partidă programată marți, 2 iunie, de la 20:00. 

Patru zile mai târziu, România va înfrunta Țara Galilor, la București, pe stadionul ”Steaua”.

Deși Kvicha Kvaratskhelia a câștigat finala Champions League în urmă cu doar două zile cu PSG, starul parizienilor a insistat să fie convocat în lotul lui Willy Sagnol pentru meciurile amicale cu România și cu Bahrain. Cu toate acestea, georgienii au dezvăluit însă că starul parizienilor nu va evolua în amicalul cu România.

Kvaratskhelia va juca însă împotriva reprezentativei din Bahrain.

Câștigătorul Ligii Campionilor și unul dintre cei mai buni jucători ai sezonului trecut din UCL, Khvicha Kvaratskhelia, se va alătura mai târziu echipei naționale, iar Zuriko Davitashvili și Giorgi Mikautadze sunt accidentați. Este interesant de văzut cum va fi reorganizat compartimentul ofensiv în aceste condiții.

Când am întâlnit ultima dată România, tot într-un meci amical, Giorgi Mikautadze a marcat primul său gol pentru echipa națională, după o pasă decisivă oferită de Otar Kiteishvili. Naționala Georgiei s-a impus cu 2-1 și a reușit astfel să șteargă, într-o oarecare măsură, amintirea înfrângerii severe cu 1-5 dintr-un alt meci amical, disputat pe vremea când Vladimir Weiss își începea cariera de selecționer la conducerea echipei. De-a lungul timpului, am avut aproape întotdeauna dificultăți în confruntările cu românii”, au scris gruzinii de la Sportall.ge.

Conform sursei citate, cel mai probabil, Georgia va începe meciul cu România cu Mamardashvili în poartă, o linie defensivă formată din Goglichidze, Kashia și Dvali. La mijlocul terenului se vor afla Mamageishvili, Kiteishvili, Kochorashvili și Azarov, iar compartiment ofensiv format din Lobzhanidze, Zivzivadze și Chakvetadze.

