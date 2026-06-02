Antrenorul îl cere pe Ștefan Târnovanu! O echipă de mare tradiție, gata să intre la negocieri cu FCSB

La FCSB de șase ani, Târnovanu a fost "sacrificat" în a doua parte a acestui sezon pentru a-i face loc între buturi unui portar U21, Matei Popa. Din acest motiv, goalkeeper-ul a anunțat că ar vrea să plece în această vară.

Panathinaikos vrea să îl transfere pe Ștefan Târnovanu de la FCSB

După ce varianta Gaziantep a picat - inclusiv Mirel Rădoi recunoscând că turcii nu au fondurile necesare pentru o astfel de mutare - presa greacă anunță că Ștefan Târnovanu a intrat în vizorul lui Panathinaikos.

Jacob Neestrup (38 de ani), antrenorul danez care tocmai a semnat cu Panathinaikos după plecarea lui Rafa Benitez, ar fi transmis conducerii că își dorește un nou portar, iar ținta sa este Ștefan Târnovanu, notează in.gr.

Grecii susțin că Panathinaikos își dorește să transfere cât mai rapid cel puțin un portar, având în vedere că echipa va lua startul devreme în cupele europene. La fel ca FCSB, Panathinaikos va juca în turul 2 preliminar din Conference League.

"Târnovanu poate pleca, dacă va avea ofertă din străinătate. Important e ca jucătorii care vor pleca, destui, să fie înlocuiți de unii de valoare", declara Mihai Stoica, în urmă cu câteva zile, la Prima Sport.

În schimb, Gigi Becali spunea: "Nu stau eu acum de mendrele lui Târnovanu, are contract și cu asta basta. Pleci când îți dau eu drumul. Să dea 3 milioane pe Târnovanu și îl dau. Eu acum îi scad lui Târnovanu, dar tot cinci milioane vreau pe el".