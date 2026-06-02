Antrenorul îl cere pe Ștefan Târnovanu! O echipă de mare tradiție, gata să intre la negocieri cu FCSB

Ștefan Târnovanu (26 de ani) a recunoscut că ar vrea să plece de la FCSB în această vară, după un sezon complicat în care a pierdut postul de titular cert.

La FCSB de șase ani, Târnovanu a fost "sacrificat" în a doua parte a acestui sezon pentru a-i face loc între buturi unui portar U21, Matei Popa. Din acest motiv, goalkeeper-ul a anunțat că ar vrea să plece în această vară.

Panathinaikos vrea să îl transfere pe Ștefan Târnovanu de la FCSB

După ce varianta Gaziantep a picat - inclusiv Mirel Rădoi recunoscând că turcii nu au fondurile necesare pentru o astfel de mutare - presa greacă anunță că Ștefan Târnovanu a intrat în vizorul lui Panathinaikos.

Jacob Neestrup (38 de ani), antrenorul danez care tocmai a semnat cu Panathinaikos după plecarea lui Rafa Benitez, ar fi transmis conducerii că își dorește un nou portar, iar ținta sa este Ștefan Târnovanu, notează in.gr.

Grecii susțin că Panathinaikos își dorește să transfere cât mai rapid cel puțin un portar, având în vedere că echipa va lua startul devreme în cupele europene. La fel ca FCSB, Panathinaikos va juca în turul 2 preliminar din Conference League.

"Târnovanu poate pleca, dacă va avea ofertă din străinătate. Important e ca jucătorii care vor pleca, destui, să fie înlocuiți de unii de valoare", declara Mihai Stoica, în urmă cu câteva zile, la Prima Sport.

În schimb, Gigi Becali spunea: "Nu stau eu acum de mendrele lui Târnovanu, are contract și cu asta basta. Pleci când îți dau eu drumul. Să dea 3 milioane pe Târnovanu și îl dau. Eu acum îi scad lui Târnovanu, dar tot cinci milioane vreau pe el".

Panathinaikos îl pierde în această vară pe Alban Lafont

Panathinaikos, formație care a câștigat de 20 de ori titlul în Grecia, se află în căutarea unui portar în această vară pentru că l-a pierdut pe Alban Lafont (27 de ani), ivorianul care a apărat constant în stagiunea recent încheiată.

Lafont și-a încheiat împrumutul de la Nantes și nu va rămâne la Panathinaikos. Ceilalți doi portari din lot sunt argentinianul Lucas Chaves (30 de ani), împrumutat până pe 30 iunie de la Argentinos Juniors, și grecul Konstantinos Kotsaris (29 de ani), care mai are un an de contract.

