A plecat de la Liverpool și semnează cu Real Madrid! Anunțul zilei în Spania

Liverpool a confirmat, sâmbătă, plecarea lui Ibrahima Konate de la echipă, după cinci sezoane petrecut pe Anfield. Francezul a ajuns la finalul contractului și a refuzat mai multe oferte de prelungire.

Ibrahima Konate, pe cale să semneze cu Real Madrid

Dorit de mai multe cluburi de top ale Europei, inclusiv Bayern sau PSG, Ibrahima Konate este foarte aproape să semneze cu Real Madrid, anunță marți cotidianul As. Mutarea s-ar putea realiza chiar înainte de startul Cupei Mondiale, în cazul în care Florentino Perez va câștiga alegerile programate sâmbătă.

Real Madrid i-ar pregăti un contract pe patru sezoane lui Ibrahima Konate, cu opțiune de prelungire cu încă un sezon. Francezul este descris de As drept "un fundaș foarte asemănător cu Antonio Rudiger", având în vedere fizicul impresionant.

Kylian Mbappe, unul dintre liderii vestiarului de la Real, se numără printre susținătorii ideii ca Ibrahima Konate să facă pasul spre "Bernabeu" în această vară. Fundașul ar deveni al cincilea francez din lotul madrilenilor, după Ferland Mendy, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga și Kylian Mbappe.