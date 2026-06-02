A plecat de la Liverpool și semnează cu Real Madrid! Anunțul zilei în Spania

A plecat de la Liverpool și semnează cu Real Madrid! Anunțul zilei în Spania La Liga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ibrahima Konate (27 de ani), fundașul central care a confirmat despărțirea de Liverpool, se îndreaptă către un transfer la Real Madrid.

TAGS:
Ibrahima KonateLiverpoolReal Madrid
Din articol

Liverpool a confirmat, sâmbătă, plecarea lui Ibrahima Konate de la echipă, după cinci sezoane petrecut pe Anfield. Francezul a ajuns la finalul contractului și a refuzat mai multe oferte de prelungire.

Ibrahima Konate, pe cale să semneze cu Real Madrid

Dorit de mai multe cluburi de top ale Europei, inclusiv Bayern sau PSG, Ibrahima Konate este foarte aproape să semneze cu Real Madrid, anunță marți cotidianul As. Mutarea s-ar putea realiza chiar înainte de startul Cupei Mondiale, în cazul în care Florentino Perez va câștiga alegerile programate sâmbătă.

Real Madrid i-ar pregăti un contract pe patru sezoane lui Ibrahima Konate, cu opțiune de prelungire cu încă un sezon. Francezul este descris de As drept "un fundaș foarte asemănător cu Antonio Rudiger", având în vedere fizicul impresionant.

Kylian Mbappe, unul dintre liderii vestiarului de la Real, se numără printre susținătorii ideii ca Ibrahima Konate să facă pasul spre "Bernabeu" în această vară. Fundașul ar deveni al cincilea francez din lotul madrilenilor, după Ferland Mendy, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga și Kylian Mbappe.

  • Imago1071933118 ibrahima konate
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Konate a petrecut 5 sezoane la Liverpool

În cinci ani la Liverpool, Konate a evoluat în 183 de partide în centrul defensivei alături de căpitanul Virgil van Dijk, și a câștigat un titlu de campion.

„Liverpool confirmă că Ibrahima Konate părăsește clubul odată cu expirarea contractului. Konate pleacă cu recunoștința și aprecierea noastră pentru contribuția adusă iar toți membrii clubului îi urează tot binele în viitor”, a fost mesajul sec postat de Liverpool.

Konate a ajuns la Liverpool în 2021, de la RB Leipzig, pentru 40 de milioane de euro. Crescut de Paris FC, Konate a evoluat pentru prima oară la nivel de seniori pentru Sochaux, club care l-a pierdut gratuit în favoarea lui Leipzig. 

Fundașul a câștigat alături de Liverpool 5 trofee majore: Premier League (2025), FA Cup (2022), Cupa Ligii (2022 și 2024) și Supercupa Angliei (2022).

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ruptură uriașă în PSD. Un personaj marcant al partidului și-a anunțat demisia: „Nu mă mai regăsesc în aceste posturi”
Ruptură uriașă în PSD. Un personaj marcant al partidului și-a anunțat demisia: „Nu mă mai regăsesc în aceste posturi”
ULTIMELE STIRI
Antrenorul îl cere pe Ștefan Târnovanu! O echipă de mare tradiție, gata să intre la negocieri cu FCSB
Antrenorul îl cere pe Ștefan Târnovanu! O echipă de mare tradiție, gata să intre la negocieri cu FCSB
Farul și-a găsit antrenor! Revenire de senzație în Superligă
Farul și-a găsit antrenor! Revenire de senzație în Superligă
Falimentul bate la ușă: suma pierdută de Hermannstadt după retrogradare, colosală!
Falimentul bate la ușă: suma pierdută de Hermannstadt după retrogradare, colosală!
Au bătut palma! PSG, aproape de primul transfer al verii
Au bătut palma! PSG, aproape de primul transfer al verii
Ce concurență pentru FCSB! Au trimis oferta: 1,5 milioane de euro
Ce concurență pentru FCSB! Au trimis oferta: 1,5 milioane de euro
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Thibaut Courtois a devenit patron de club! Prima țintă e Darius Olaru

Thibaut Courtois a devenit patron de club! Prima țintă e Darius Olaru

I-au anunțat sosirea lui Elias Charalambous! Rol nou pentru fostul antrenor de la FCSB

I-au anunțat sosirea lui Elias Charalambous! Rol nou pentru fostul antrenor de la FCSB

Avem cele 16 echipe: Cum va arăta SuperLiga în sezonul 2026/2027

Avem cele 16 echipe: Cum va arăta SuperLiga în sezonul 2026/2027

2.000.000 de euro pentru Jovo Lukic! „U” Cluj a luat decizia pe loc

2.000.000 de euro pentru Jovo Lukic! „U” Cluj a luat decizia pe loc

Fotbalistul care l-a impresionat pe Gică Hagi înaintea duelului cu Georgia: „Are un singur defect!”

Fotbalistul care l-a impresionat pe Gică Hagi înaintea duelului cu Georgia: „Are un singur defect!”

Noul Audi A5 impresionează cu un detaliu inedit + În cât timp prinde suta: ”E mai sportiv decât generația precedentă”

Noul Audi A5 impresionează cu un detaliu inedit + În cât timp prinde suta: ”E mai sportiv decât generația precedentă”



Recomandarile redactiei
Antrenorul îl cere pe Ștefan Târnovanu! O echipă de mare tradiție, gata să intre la negocieri cu FCSB
Antrenorul îl cere pe Ștefan Târnovanu! O echipă de mare tradiție, gata să intre la negocieri cu FCSB
Farul și-a găsit antrenor! Revenire de senzație în Superligă
Farul și-a găsit antrenor! Revenire de senzație în Superligă
Ce concurență pentru FCSB! Au trimis oferta: 1,5 milioane de euro
Ce concurență pentru FCSB! Au trimis oferta: 1,5 milioane de euro
Au bătut palma! PSG, aproape de primul transfer al verii
Au bătut palma! PSG, aproape de primul transfer al verii
"Exemplară!" L'Équipe a avut cuvinte mari pentru Sorana Cîrstea și după eliminarea de la Roland Garros
"Exemplară!" L'Équipe a avut cuvinte mari pentru Sorana Cîrstea și după eliminarea de la Roland Garros
Alte subiecte de interes
Ce transfer pregătește Real Madrid! Mutarea verii în fotbalul mondial
Ce transfer pregătește Real Madrid! Mutarea verii în fotbalul mondial
Englezii s-au săturat de un jucător de la Liverpool. Nota 4 și o descriere dură după ultimul eșec: ”Nu e bun deloc”
Englezii s-au săturat de un jucător de la Liverpool. Nota 4 și o descriere dură după ultimul eșec: ”Nu e bun deloc”
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
CITESTE SI
Ruptură uriașă în PSD. Un personaj marcant al partidului și-a anunțat demisia: „Nu mă mai regăsesc în aceste posturi”

stirileprotv Ruptură uriașă în PSD. Un personaj marcant al partidului și-a anunțat demisia: „Nu mă mai regăsesc în aceste posturi”

Fiul Anamariei Prodan a absolvit liceul. Cum arată acum Bebeto, la 17 ani.Laurențiu Reghecampf a lipsit de la festivitate:„Are timp să se uite la bătrânețe și să se căiască”

protv Fiul Anamariei Prodan a absolvit liceul. Cum arată acum Bebeto, la 17 ani.Laurențiu Reghecampf a lipsit de la festivitate:„Are timp să se uite la bătrânețe și să se căiască”

România este în top trei cele mai corupte țări din Uniunea Europeană. Statul care a obținut cel mai bun scor

stirileprotv România este în top trei cele mai corupte țări din Uniunea Europeană. Statul care a obținut cel mai bun scor

Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

stirileprotv Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!