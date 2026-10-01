Max Verstappen a făcut anunțul!

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Olandezul a afirmat joi că doreşte să câştige „cel puţin un” Grand Prix în acest an. Nu a mai câştigat nicio cursă din decembrie 2025, de la Marele Premiu de la Abu Dhabi, care a încheiat sezonul 2025.

„Desigur, acumulăm puncte, cu câteva podiumuri până acum, dar vreau să câştig de acum înainte”, a declarat Verstappen în cadrul unei conferinţe de presă la circuitul de la Sepang, din Malaezia, unde a fost mutat în acest weekend Marele Premiu al Bahrainului, anulat în aprilie din cauza conflictului din Golf.

„Fac tot ce pot (...) Dar vreau să câştig cel puţin o cursă anul acesta. De aceea sunt aici”, a subliniat „Mad Max” înaintea celei de-a 16-a etape din F1 din cele 23 de curse programate pentru 2026, dintre care ultimele două ar trebui să se desfăşoare în Qatar şi Abu Dhabi, dar a căror desfăşurare este incertă din cauza situaţiei din Orientul Mijlociu.

După un început de sezon foarte dificil, în care a ameninţat chiar că va părăsi Formula 1 din cauza stilului de pilotaj impus de noile motoare hibride, pe jumătate electrice şi pe jumătate termice, olandezul, cunoscut pentru francheţea sa, şi-a prelungit contractul cu Red Bull până în 2030, beneficiind de o majorare salarială, cu o sumă anuală de câteva zeci de milioane de dolari. În această vară, el a urcat pe podium de cinci ori în ultimele şase Mari Premii.

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