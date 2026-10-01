VIDEO EXCLUSIV Musi trage tare după operație și își anunță revenirea: "Cea mai mare frustrare e că puteam să prind și eu lotul prima dată"

Musi trage tare după operație și își anunță revenirea: &quot;Cea mai mare frustrare e că puteam să prind și eu lotul prima dată&quot; Superliga
SPORT.RO
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Alexandru Musi (22 de ani) a avut un start excelent de sezon la Dinamo, însă o accidentare l-a făcut să rateze ultimele meciuri, dar și prima convocare din carieră la naționala de seniori.

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După un start cu 4 goluri în 8 meciuri, Musi a fost supus unei intervenții chirurgicale la menisc, pe 15 septembrie. Dinamovistul trage tare acum în sala de forță și spune că revenirea sa ar urma să se producă în noiembrie.

Alexandru Musi: "Între 6 și 8 săptămâni o să fiu înapoi alături de băieți"

Marele regret al lui Musi este că a ratat șansa de a fi în premieră în lotul României. Gică Hagi l-a inclus în lotul extins pentru primele patru meciuri din Liga Națiunilor, însă accidentarea l-a scos din calcule.

"Recuperarea merge bine, foarte repede și sper să fiu cât de curând alături de băieți. Nu mi-au dat un timp anume, dar, din ce mi-a spus domnul doctor Codorean, între 6 și 8 săptămâni o să fiu înapoi alături de băieți.

Este foarte dificil. Eram în formă, dar asta e viața de fotbalist. Se întâmplă și accidentări și trebuie să trec și peste asta. Pentru mine este bine că este o pauză și nu pierd foarte multe meciuri. Suntem uniți, râdem, ne antrenăm cu zâmbetul pe buze și asta e tot ce contează.

Clar că este cea mai mare frustrare (n.r - că a ratat naționala). Puteam să prind și eu lotul. Ar fi fost prima dată în cariera mea când prindeam lotul mare. Dar tot răul spre bine, până la urmă vor veni și lucruri frumoase", a spus Musi, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV.

Chiar dacă a ratat naționala, Musi e cu gândul la colegii de la Dinamo aflați acum sub comanda lui Gică Hagi, Cătălin Cîrjan și Raul Opruț: "Am vorbit cu Cătă. Le doresc multă baftă. Dacă intră pe teren, sunt sigur că vor face o figură frumoasă. Sper din tot sufletul să debuteze și David Irimia la U21".

Musi, în recuperare, la sala de forță

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Musi: "O să avem o luptă frumoasă cu Rapid și Craiova"

Toată suflarea dinamovistă speră la un titlu după o pauză de două decenii, iar Musi, care vorbește și despre rivalele la campionat, recunoaște că se gândește și el la marele trofeu.

"Este un campionat strâns, cu echipe bune. Nu se știe niciodată ce se va întâmpla. Noi trebuie să ne gândim la noi, să luăm fiecare meci în parte și să îl câștigăm, de ce nu?", a mai spus Musi.

Locul 1 arată că noi suntem cea mai în formă echipă. Dar eu văd și Rapid, și Craiova. O să avem o luptă frumoasă cu ei", a mai spus Musi.

Întrebat și despre fosta sa echipă, care l-a numit recent pe Laurențiu Reghecampf în funcția de antrenor, Musi a comentat scurt: "Cu siguranță dânsul va veni cu altceva și își va pune amprenta asupra echipei".

Musi, despre diferențele dintre Campos și Kopic

Musi pare să traverseze cea mai bună formă a carierei sub comanda noului antrenor Nuno Campos și dezvăluie cu ce a venit diferit portughezul față de Zeljko Kopic.

"A venit dânsul, a schimbat foarte multe, inclusiv sistemul de joc. Eu zic că sistemul ne ajută să avem mai multe situații de poartă și să ajungem acolo în față pentru a marca.

Jucătorilor de la Dinamo le place mingea, le place posesia. Trebuie să ne adaptăm bine la modulul ăstade joc și să încercăm să învățăm de la Mister.

Și în sezonul trecut, cu domnul Kopic, aveam un sistem bun de joc. Din păcate, am pierdut și Cupa României, am avut acele eșecuri consecutive în play-off și de aceea am căzut un pic. Totuși, a fost un sezon reușit per total", a spus Musi.

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