După un start cu 4 goluri în 8 meciuri, Musi a fost supus unei intervenții chirurgicale la menisc, pe 15 septembrie. Dinamovistul trage tare acum în sala de forță și spune că revenirea sa ar urma să se producă în noiembrie.

Alexandru Musi: "Între 6 și 8 săptămâni o să fiu înapoi alături de băieți"

Marele regret al lui Musi este că a ratat șansa de a fi în premieră în lotul României. Gică Hagi l-a inclus în lotul extins pentru primele patru meciuri din Liga Națiunilor, însă accidentarea l-a scos din calcule.

"Recuperarea merge bine, foarte repede și sper să fiu cât de curând alături de băieți. Nu mi-au dat un timp anume, dar, din ce mi-a spus domnul doctor Codorean, între 6 și 8 săptămâni o să fiu înapoi alături de băieți.

Este foarte dificil. Eram în formă, dar asta e viața de fotbalist. Se întâmplă și accidentări și trebuie să trec și peste asta. Pentru mine este bine că este o pauză și nu pierd foarte multe meciuri. Suntem uniți, râdem, ne antrenăm cu zâmbetul pe buze și asta e tot ce contează.

Clar că este cea mai mare frustrare (n.r - că a ratat naționala). Puteam să prind și eu lotul. Ar fi fost prima dată în cariera mea când prindeam lotul mare. Dar tot răul spre bine, până la urmă vor veni și lucruri frumoase", a spus Musi, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV.

Chiar dacă a ratat naționala, Musi e cu gândul la colegii de la Dinamo aflați acum sub comanda lui Gică Hagi, Cătălin Cîrjan și Raul Opruț: "Am vorbit cu Cătă. Le doresc multă baftă. Dacă intră pe teren, sunt sigur că vor face o figură frumoasă. Sper din tot sufletul să debuteze și David Irimia la U21".