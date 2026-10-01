”Regele” și-a antrenat fiul în două perioade la prima echipă a Viitorului. Prima a început în decembrie 2014, când Hagi i-a oferit debutul în Liga 1 la numai 16 ani, iar a doua perioadă a început în ianuarie 2018 când s-a întors de la Fiorentina.

Victor Pițurcă dă din casă: ”I-am zis lui Hagi 'băi, Gică! Spune-i lui Ianis să facă asta'”! Ce i-a răspuns ”Regele”, de necrezut

Victor Pițurcă, fost selecționer al României, a povestit un episod petrecut în urmă cu mai mult timp, când i-a recomandat lui Hagi să insiste ca Ianis să joace mai simplu și să limiteze contactele cu adversarii. Doar că Ianis nu a fost prea receptiv la acest sfat.

”Piți” a dezvăluit că și Hagi îi ceruse același lucru fiului său, însă mijlocașul ni ținut cont de recomandare și a continuat să joace în stilul său.

”Ianis Hagi are nevoie să joace. Eu la un moment dat mă întâlneam cu Gică Hagi și îi ziceam: 'Băi, Gică! Îl ai pe Ianis la antrenament. Pune-l să joace din una, două atingeri'. Are calitatea asta și nu trebuie să intre în contact cu adversarul. Când intră în luptă cu adversarul, cade.

El are calitatea asta, poate să dea cu exteriorul, să plece pe un-doi. 'Păi nu, Piți, vorbește tu cu el. E încăpățânat, vorbesc cu el la antrenament și îi spun același lucru'. I-am zis: 'Păi, ce încăpățânat, mă? Pune-l să joace din una, două atingeri la antrenament ca să se învețe'.

Și eu eram individualist la Steaua. Mi-a spus nea Imi (n.r. Emeric Ienei): 'Băi, Piți, joacă din una, două atingeri'. Am zis în mintea mea că ce? Să joc eu dintr-o atingere? Am jucat dintr-o atingere la cinci contra doi la antrenament și m-am experimentat.

Și el poate face lucrul ăsta. Are calitate. Dacă nu putea, nu îi ceream lucrul acesta. Pentru Gică Ianis e copilul lui. S-a și certat pentru el și are încredere în el. Ianis chiar dacă a jucat sau nu la echipele de club, la echipa națională a avut momente bune”, a spus Victor Pițurcă la Digi Sport.