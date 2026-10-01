Cele două grupări își dau întâlnire vineri, 2 octombrie, de la ora 19:00, în Giulești

După zece etape desfășurate în primul eșalon al României, Rapid se află pe poziția secundă cu 21 de puncte. Șase victorii, trei rezultate de egalitate și un singur eșec a înregistrat până acum formația dirijată de Daniel Pancu.

De cealaltă parte, Genoa e în subsolul clasamentului din Serie A după cinci runde. ”Grifonul” ocupă locul 19 cu un singur punct, după ce a înregistrat .

Rapid face marketing pentru meciul cu Genoa. Bogdan Lobonț: ”Bombonera din Giulești!”

Prin intermediul canalelor oficiale ale clubului Rapid, Bogdan Lobonț, fost internațional român, i-a îndemnat pe suporterii echipei din Grant să fie pe stadion la jocul de pregătire cu Genoa.

”Sunt Bogdan Lobonț! Am o invitație pentru voi. Vă aștept vineri seară de la ora 19:00 pe Giulești la un meci de gală: Rapid contra Genoa! Două cluburi, aceeași viziune, față în față într-un meci pe care nu-l vezi în fiecare zi.

Nu-l urmări de acasă, privește-l din tribună și trăiește atmosfera fantastică de pe Bombonera din Giulești. Vă aștept pe toți!”, a spus Lobby.

Rapid - Genoa, comunicat oficial

”Genoa vine în Giulești! Unele povești nu se termină. Ele se continuă prin noile generații. În 1938, Rapid și Genoa se întâlneau în sferturile Cupei Europei Centrale.

Acum, 88 de ani mai târziu, cele două cluburi se întâlnesc din nou. De data aceasta, într-un meci amical, dar cu aceeași emoție pe care o poate da fotbalul și cu o poveste care leagă două cluburi cu tradiție.

FC Rapid – Genoa CFC

Vineri, 2 octombrie

19:00

Stadionul Rapid - Giulești

Pentru cei care au crescut cu Rapidul. Pentru cei care îl duc mai departe. Și, mai ales, pentru cei care abia acum încep să-l descopere”, se arată în comunicatul emis de echipa din Grant.