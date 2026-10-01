The Last Dance pentru Lionel Messi la naționala Argentinei a avut loc la Campionatul Mondial din 2026, unde a reușit să puncteze de opt ori în opt meciuri și să ofere, pe deasupra, și patru pase decisive.

Leo Messi, un idol pentru jucătorii Argentinei: ”Nu o să mai fie niciodată unul ca tine!”

Joi noapte, la 3 dimineața ora României, Argentina a învins-o pe Bolivia cu 4-0 într-un joc de pregătire disputat la Cordoba, pe ”Estadio Mario Alberto Kempes”.

După meci, Cuti Romero a vorbit despre Leo Messi, despre care a spus că e cel mai bun jucător al tuturor timpurilor și că e un model pentru toți argentinienii.

”Nu o să mai avem niciodată un jucător precum Leo Messi. E cel mai bun al tuturor timpurilor! L-am văzut de când eram foarte mic. Pe noi ne-a învățat să nu ne dăm niciodată bătuți. E un model pentru noi toți, un exemplu”, a spus Romero, potrivit jurnalistului sportiv Fabrizio Romano.

În Argentina - Bolivia, Cuti Romero a înscris în minutul 54 golul 3 al selecționatei ”Albiceleste”. În meci au mai semnat goluri Lautaro Martinez (min. 19), Nico Paz (min. 29) și Flaco Lopez (min. 86).

Lionel Messi va mai îmbrăca o singură dată tricoul Argentinei

The Last Dance nu a fost totuși la Mondial. Retragerea definitivă a lui Messi e decisă și anunțată: meciul cu Benin din 6 octombrie va fi apariția lui de rămas-bun în tricoul Argentinei